Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 giugno 2024: Sheila torna all'attacco... ma stavolta di Taylor!

nella puntata in onda il 3 giugno 2024, Sheila cercherà di recuperare la sua amicizia con Taylor ma la dottoressa non vorrà saperne.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 3 giugno 2024, alle ore 13.50, Taylor si troverà ad affrontare nuovamente Sheila faccia a faccia. La Carter non ha intenzione di rassegnarsi a essere la nemica di tutti i Forrester e avrà intenzione di riconquistare almeno il cuore della Hayes, con cui aveva trovato una forte intesa. L’incontro tra le due donne non darà l’effetto sperato anzi finirà per far sentire la dottoressa sempre più in colpa per la situazione che si è creata, a causa dell’errore del suo passato. Steffy e Finn dovranno correre di nuovo ai ripari per aiutarla.

Anticipazioni Beautiful: Sheila è scatenata

Finn ha gelato Sheila ma l’incontro infruttuoso con il figlio non ha fiaccato lo spirito indomito della Carter, che è sempre più scatenata e decisa a non farsi più mettere in pericolo da nessuno. La rossa è libera ma soprattutto appoggiata da un uomo potente come Bill. Lo Spencer sembra del tutto soggiogato e continuerà a ribadire a tutti – Brooke e Katie comprese – di aver trovato la persona giusta e di avere accanto finalmente una donna che lo capisce e lo può apprezzare per quello che è. Ma Sheila non si accontenterà di avere accanto solo lo Spencer, vorrà di più e lo desidererà da Taylor.

Beautiful Anticipazioni: Sheila cerca di recuperare il rapporto con Taylor

Sheila non si è rassegnata ad aver perso Taylor. Tra le due si era creato uno strano rapporto, quasi di amicizia, finito quando la Hayes ha scoperto i terribili inganni della Carter. Nonostante tutto, la rossa si illuderà di poter fare di nuovo breccia nel cuore della madre di Steffy e a convincerla a non darsi battaglia tra di loro, recuperando l’armonia che si era creata tra loro. Le due si incontreranno nello studio della dottoressa e lei rimarrà piuttosto scossa nel trovarsi faccia a faccia con la sua rivale, capace di fare il lavaggio del cervello persino a un uomo tutto d’un pezzo come Bill.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor caccia Sheila

Taylor non sarà per nulla contenta della visita di Sheila e farà in modo che la Carter non si faccia alcuna illusione che tra loro possa ritornare a esserci sintonia. La Hayes accuserà la rossa di aver giocato sporco e di aver messo sua figlia più e più volte in difficoltà. La dottoressa non potrà certo perdonarle di aver portato Bill a ricattare Steffy e di aver messo lei e la sua famiglia con le spalle al muro. Taylor caccerà la criminale dal suo studio e le intimerà di non pensare più che tra loro possa esserci amicizia. Non ci sarà, mai e poi mai. Rimasta sola, crollerà miseramente, spaventata e distrutta dai sensi di colpa. Steffy, Finn e persino Brooke tenteranno di risollevarle l’umore.

