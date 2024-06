Beautiful, Anticipazioni Puntate del 2 giugno 2024: Katie furiosa contro Taylor. La verità fa male!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame di Beautiful ci rivelano che nelle puntate in onda il 2 giugno 2024, Katie scoprirà che Taylor ha sparato a Bill. La Logan sarà furiosa ma... Ecco le Trame complete degli episodi della Soap di Canale5.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 2 giugno 2024, alle ore 14.00, Katie scoprirà il grande segreto di Taylor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Hayes confesserà alla Logan di essere stata lei a sparare a Bill anni prima e che, per questo motivo, ora lo Spencer ha in pugno sia lei che Steffy. La sorella di Brooke sbiancherà inorridita e non riuscirà a trattenere la sua rabbia contro la dottoressa, che ha quasi reso orfano il suo Will. Dopo aver ripresto la calma, con grande fatica, Katie tornerà a pensare al ricatto dello Spencer e continuerà a pensare che nemmeno questa assurda e dolorosa storia, spieghi il perché di un cambiamento così radicale del magnate. La sua vicinanza a Sheila deve avere qualche altra ragione e lei lo scoprirà.

Anticipazioni Beautiful: Katie chiede a Steffy il motivo del ricatto di Bill

Katie ha fatto di nuovo visita a Bill ma anche stavolta ha dovuto lasciare Villa Spencer con un nulla di fatto tra le mani. Sheila, dopo essere stata gelata da Finn a Il Giardino, ha fatto in modo che il magnate cacciasse la sua ex moglie dalla sua casa e la rimettesse al suo posto. La sorella di Brooke ha dovuto girare i tacchi ma stavolta con un punto interrogativo ancora più grande nella testa: perché Bill ha ricattato Steffy? Cosa c’è sotto? La bruna ha deciso di bussare alla porta della Forrester per avere spiegazioni e una volta di fronte a lei le domanderà di dirle una volta per tutte cosa è successo di tanto grave tra lei e il suo ex suocero, da portarlo a usare le maniere forti.

Beautiful Anticipazioni: Taylor rivela a Katie di aver sparato lei a Bill

Steffy non vorrà rispondere alle domande di Katie e cercherà di cambiare argomento. Sarà Taylor a prendere la parola e a chiarire, una volta per tutte, i dubbi della Logan. La Hayes scanserà la figlia e rivelerà alla sorella di Brooke di essere lei l’unica e sola colpevole di tutta questa situazione. Le confesserà di aver sparato a Bill e di essere quella persona che, in passato, tutti loro stavano cercando. Steffy si intrometterà nel racconto, confidando alla madre di Will che Dollar Bill aveva accettato non solo di perdonare la dottoressa ma di mantenere il loro segreto, per evitare ulteriori tragedie e dolore. Purtroppo però le cose sono cambiate e pare che il magnate abbia cambiato idea e abbia deciso di prendersi la sua vendetta, minacciando tutti e proteggendo Sheila.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie furiosa contro Taylor

Il racconto di Taylor e Steffy farà infuriare Katie. La Logan accuserà la Hayes di aver quasi reso orfano il suo Will e non riuscirà a trattenere la sua ira contro di lei, colpevole di aver compiuto un atto scellerato e imperdonabile. La dottoressa si scuserà in ogni modo e rivelerà di aver vissuto dei momenti di grande confusione e di non essere riuscita a controllarsi. Steffy correrà ad abbracciare sua madre e tenterà di calmare la sorella di Brooke.

Katie riuscirà a calmarsi anche se non sarà ancora in grado di perdonare Taylor. La Logan avrà bisogno di tempo per mandar giù questa terribile verità ma capirà di dover mettere da parte il suo astio per un bene più importante. La Logan vorrà capire il vero motivo che ha spinto Bill a ricattare Steffy e ad avvicinarsi a Sheila. Sarà infatti convinta che a spingere lo Spencer non possa essere stato solo il desiderio di vendetta. Deve esserci qualcos’altro e lei lo scoprirà, costi quel che costi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.