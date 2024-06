Beautiful, Anticipazioni Puntate dell'8 giugno 2024: Katie delusa da Brooke. Riuscirà mai a perdonarla?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 l'8 giugno 2024. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che Katie se la prenderà con Brooke per non averle rivelato la verità su Taylor e Bill. La Logan riuscirà mai a perdonare sua sorella?

Le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda l’8 giugno 2024, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Katie non riuscirà a mandare giù il tradimento di Brooke e l’accuserà di averle sempre volutamente nascosto la verità sulla sparatoria contro Bill. Tra le due sorelle calerà il gelo. La bruna riuscirà a perdonare la sorella che per anni le ha mentito? Intanto Taylor si sentirà sempre più in difficoltà e vorrà rimediare ai suoi errori. Steffy però le impedirà con ogni mezzo di andare alla polizia a costituirsi. Sheila e Deacon avranno un altro incontro a Il Giardino. Tra loro ci sarà ancora passione o la Carter avrà davvero voltato pagina come dice?

Anticipazioni Beautiful: Katie sconvolta dalla verità

Katie è furiosa contro Taylor. La Logan ha scoperto che a sparare a Bill, anni prima, è stata la dottoressa e che, con la complicità di tutti, l’ha fatta franca. La Logan avrebbe voluto che fosse fatta giustizia e che la donna che ha quasi reso orfano il suo Will, pagasse per gli errori che ha commesso. Ma i Forrester, in accordo con lo stesso Spencer e con Brooke – al corrente di tutto – hanno insabbiato la faccenda e hanno promesso che nessuno avrebbe saputo la verità, se non strettamente necessario. Katie sarà molto delusa dal comportamento della sorella, che avrebbe dovuto avvertirla di quanto successo e non mantenere il riserbo su una faccenda che toccava lei personalmente.

Beautiful Anticipazioni: Katie delusa da Brooke

A rendere Katie ancora più nervosa non è solo la verità appena scoperta ma anche e soprattutto il fatto che Brooke non le abbia mai detto nulla. La Logan non riuscirà a capacitarsi e a mandar giù il fatto che sua sorella le abbia tenuto nascosto un simile segreto, che la coinvolgeva in prima persona. Katie avrà un forte risentimento nei confronti della sua sorellona e l’accuserà di aver scelto di proteggere Taylor – la sua arcinemica – e non la sua sorellina, fortemente colpita da quello che stava accadendo al loro ex marito. Riuscirà la madre di Will a perdonare la madre di Hope oppure tra le due sorelle scoppierà una vera e propria faida?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor vuole rimediare ai suoi errori

Mentre Katie sfogherà il suo risentimento nei confronti di Brooke, Taylor continuerà a voler rimediare ai suoi errori. In passato la sua famiglia l’ha aiutata e ora tocca a lei restituire il favore e far sì che le cose si sistemino. Steffy è però sempre del parere che se lei si costituisse, le cose non cambierebbero di una virgola. Bill riuscirebbe sicuramente a trovare un modo per farla franca. La Forrester tenterà ancora di convincere la madre a non fare scelte azzardate e a lasciare che siano loro a trovare un modo per fermare lo Spencer e la Carter. Intanto quest’ultima farà di nuovo visita a Deacon a Il Giardino. I due avranno modo di parlare ancora della loro strana relazione e lo Sharpe continuerà a mettere in dubbio che la sua amica speciale sia davvero innamorata del magnate. La rossa confermerà di essere più che mai legata a Dollar Bill ma il suo viso tradirà altri sentimenti. Sarà evidente che Sheila sia ancora profondamente attratta da Deacon e che per lui provi ancora qualcosa di molto forte.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 all'8 giugno 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.