Beautiful, Anticipazioni Puntate del 7 dicembre 2024: Hope e Thomas cedono alla passione. Tutto cambia per sempre!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 7 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Canale5, Hope e Thomas fanno l'amore. Niente sarà più come prima.

Appuntamento imperdibile con Beautiful il 7 dicembre 2024. Le Anticipazioni delle puntate della Soap in onda alle ore 13.50 su Canale5, ci rivelano che Hope e Thomas si lasceranno andare alla passione e faranno l'amore. I due ragazzi, dopo aver a lungo indugiato, si sentiranno liberi di dare sfogo ai loro sentimenti. La Logan per prima. Dopo aver superato i suoi sensi di colpa nei confronti di Liam e della loro famiglia, la ragazza ha passato una delle notti più belle della sua vita. Intanto lo Spencer, ignaro di quello che sta succedendo alla moglie, continuerà a ribadire al fratello di non riuscire a perdonare la consorte e di non poter dimenticare quanto accaduto. Ridge, Carter e Katie invece saranno più che mai convinti che tutto tornerà alla normalità… ma si sbaglieranno di grosso.

Beautiful Anticipazioni del 7 dicembre 2024: Hope rompe ogni indugio

Hope ha rotto ogni indugio e ha rivelato a Thomas di essere attratta da lui e di non aver più nessun freno. La Logan ha deciso di fare il passo in avanti che aveva sempre rifiutato di fare, per rispetto di Liam e della loro famiglia. Ma visto che lo Spencer ha deciso di non perdonarla e di chiederle il divorzio nonostante lei lo abbia pregato di sbollire prima la rabbia e poi prendere delle decisioni, le cose sono cambiate, anzi devono cambiare. Insomma Hope non ha sopportato che suo marito abbia fatto due pesi e due misure con lei e l’abbia lasciata nonostante lui di tradimenti ne abbia collezionati parecchi. Certo, il fatto che lei abbia baciato Thomas non rende le cose facili ma è anche vero che la sua pretesa di allontanare il Forrester dalla sua vita per sempre, non può mai e poi mai realizzarsi per via di Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Thomas a letto insieme

Hope vincerà tutti i suoi sensi di colpa ma soprattutto rassicurerà Thomas, spaventato di fare dei passi falsi con lei e di pagare per i loro errori. La Logan gli prometterà che qualunque cosa succederà tra loro, accadrà perché entrambi lo vogliono e che nessuno, Liam soprattutto, potrà lamentarsi. I due ragazzi daranno sfogo alla loro passione e passeranno la notte insieme. Sarà una delle serate più belle della vita di entrambi e saranno talmente felici da dimenticare tutto il male che li ha circondati negli anni e che li ha portati a scontrarsi più e più volte.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam, ignaro di tutto, continua a non voler perdonare Hope

Hope e Thomas faranno l’amore e sarà una serata ricca di passione. I due saranno travolti dai loro sentimenti e saranno felici come non mai. Intanto Liam, ignaro di quello che sta facendo sua moglie, continuerà a ribadire a Wyatt e persino a RJ – che ancora sperano che tra lui e la Logan le cose si risolvano – di non riuscire a perdonare la sua consorte e questo perché lei ha baciato l’uomo che più odia nella sua vita e che proprio non doveva intromettersi tra loro. Alla Forrester Creations invece, Ridge, Carter e Katie si troveranno a parlare della strana situazione che si è creata nelle loro famiglie ma saranno convinti che le cose si sistemeranno e che il matrimonio tra la Logan e lo Spencer non naufragherà. Si sbaglieranno di grosso, visto che niente tornerà come prima.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.