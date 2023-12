Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 dicembre 2023: Liam all'attacco. Thomas non avrà scampo con lui!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 22 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Liam passerà all'attacco contro Thomas mentre Sheila tornerà da Deacon distrutta e inconsolabile.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 22 dicembre 2023, alle ore 13.45, Liam deciderà di intervenire personalmente per fermare Thomas. Lo Spencer, dopo aver visto sua moglie crollare e lasciarsi andare a un pianto a dirotto, sceglierà di affrontare il Forrester e di riprendersi Douglas costi quel che costi. Per questo motivo busserà alla porta di casa di Eric, sorprendendo il suo rivale. Intanto Sheila riuscirà a fuggire da casa di Steffy prima che Finn si accorga di lei. Tornata a casa di Deacon, la rossa cederà alla tensione e rivelerà al suo amico del suo grande desiderio di recuperare il rapporto con suo figlio, il prima possibile.

Anticipazioni Beautiful: Liam determinato a fermare Thomas

Hope ha dovuto rinunciare a Douglas un’altra volta e per la ragazza è stato un duro colpo. La ragazza è consapevole che questa situazione stia diventando sempre più pesante e lei si trova a un bivio molto fastidioso. Se da una parte non sa se dare fiducia a Thomas, dall’altra non vuole rendere infelice suo figlio. Vedendola così, Liam ha deciso di intervenire personalmente. Il ragazzo si presenterà alla Villa di Eric per parlare con il suo rivale e per riprendersi Douglas. Il Forrester se lo ritroverà nel salotto di casa del nonno, senza un invito. Per lui sarà un ospite decisamente sgradito.

Beautiful Anticipazioni: Brooke vs Taylor e Liam vs Thomas

Liam e Brooke sono alleati contro i Forrester. La Logan ha deciso di zittire e rimettere al suo posto Taylor, con cui ha avuto l’ennesimo scontro mentre Liam ha scelto di affrontare Thomas e di riprendersi Douglas. Brooke e Liam dovranno però fare i conti con due ossi duri, che non permetteranno certo loro di averla vinta. Chi riuscirà a spuntarla stavolta?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila commuove Deacon

Sheila si è intrufolata a casa di Steffy e ha preso in braccio Hayes. La rossa sarà costretta a scappare velocemente dall’appartamento e riuscirà a farlo senza che Finn si accorga di lei. Tornata da Deacon, la rossa crollerà. Rivelerà all’amico di non riuscire più a sopportare questa situazione, che si sta protraendo per troppo tempo. Lo Sharpe si commuoverà nel vederla così inaspettatamente “fragile” e sensibile. L’abbraccerà dicendole di capirla molto bene e cercando di consolarla.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.