Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 dicembre 2023: Thomas minaccia Liam di scatenare l'inferno se si metterà in mezzo!

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas minaccerà Liam. Non dovrà mettersi in mezzo tra lui e Douglas o saranno guai...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 23 dicembre 2023, lo scontro tra Thomas e Liam sarà terribile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester, infastidito dalla presenza dello Spencer alla Villa ma soprattutto deciso a non farsi mettere i bastoni tra le ruote da nessuno, figuriamoci dal suo rivale, minaccerà il primogenito di Bill di severe e terribili conseguenze, se si metterà in mezzo tra lui e suo figlio. Intanto Sheila e Deacon saranno sempre più intimi e complici. Lo Sharpe starà per cadere, definitivamente, nella rete della Carter?

Anticipazioni Beautiful: Liam disposto a tutto pur di aiutare Hope

Liam è all’attacco. Lo Spencer ha deciso di dare concretamente una mano alla moglie, in grande difficoltà a causa della situazione che si è creata con Douglas. Il ragazzo crede che prendere la questione di petto personalmente, possa essere una soluzione adatta per lui e la sua famiglia ed è per questo che si è diretto a Villa Forrester, per riprendersi Douglas e per zittire Thomas una volta per tutte. Lo scontro tra i due ragazzi sarà, come prevedibile, terribile e il Forrester ci andrà giù pesante, sentendosi minacciato a casa sua.

Beautiful Anticipazioni: Thomas minaccia Liam di scatenare l’inferno se si metterà in mezzo

Thomas non ha gradito la visita di Liam a casa di suo nonno e non ha ovviamente gradito il motivo per cui lo Spencer si è presentato da lui senza invito. Lo Spencer pretende che Douglas torni a casa con lui, subito. Il Forrester non può e non potrà permettere che Liam prenda queste decisioni. Lui per il piccolo non è nessuno, se non il compagno della madre e in quanto tale, non ha alcun potere decisionale su suo figlio. Liam insisterà però talmente tanto e insinuerà cose così tanto spiacevoli su Thomas, che quest’ultimo sarà costretto a passare alle maniere forti. Minaccerà il biondo di scatenare l’inferno se lui oserà mettersi – di nuovo – in mezzo tra lui e Douglas.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Decon e Sheila sempre più intimi

Sheila è riuscita a fuggire da casa di Steffy prima che Finn si accorgesse di lei. Il dottore non ha visto nulla ma ha notato che un giocattolo di Hayes non era al suo posto e che la porta del patio era aperta. La Carter intanto è tornata da Deacon e davanti a lui è scoppiata in lacrime, disperata di non avere possibilità di poter vivere insieme alla sua famiglia. Suo figlio e suo nipote sono distanti e la colpa è tutta dei Forrester. Lo Sharpe cercherà di consolarla e i due sembreranno sempre più intimi. Il padre di Hope finirà per mettersi letteralmente nei guai?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.