Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 dicembre 2023: Brooke punzecchia Taylor, "Ti ricordo che Ridge è mio marito!"

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke e Taylor si punzecchieranno senza freni ma sarà la Logan a dare la zampata finale...

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 20 dicembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke troverà Taylor seduta sulla scrivania di Ridge. Questa visione, orribile, manderà nel pallone la Logan, che tornerà a punzecchiare la sua rivale, arrivando a ricordarle che il Forrester è suo marito. Intanto a casa di Steffy, Sheila avrà brutte intenzioni. La Carter entrerà nel salone di Steffy e approfitterà della distrazione di Finn per fare qualcosa che potrebbe mettere la famiglia Forrester di nuovo in grossi guai.

Anticipazioni Beautiful: Brooke furiosa e pronta alla guerra. Katie e Donna la invitano alla calma

Brooke ne è certa. Le Forrester, Taylor e Steffy, vogliono tagliarla fuori dalla famiglia e separarla per sempre da Ridge. La Logan ne parlerà approfonditamente con le sue sorelle e rivelerà loro di essere molto preoccupata per la vicinanza della sua nemica al marito. Donna confermerà che Ridge e la Hayes le sono sembrati molto, troppo affiatati e la cosa comincia a stancarla. Katie sarà d’accordo con la sorella maggiore e rifletterà quanto sia importante che Douglas torni a casa dalla sua mamma. Brooke prometterà loro di risolvere la situazione ma sia Donna che Katie la inviteranno a mantenere la calma e a essere prudente.

Beautiful Anticipazioni: Brooke trova Taylor seduta sulla scrivania di Ridge

Salutate Donna e Katie, Brooke si è diretta alla Forrester per lavorare. Al suo arrivo troverà una brutta sorpresa: Taylor seduta sulla scrivania di Ridge a guardare vecchie foto. La cosa la farà arrabbiare tantissimo. Come si permette la Hayes di entrare nell’ufficio del Forrester e di accomodarsi? Le due cominceranno a punzecchiarsi di nuovo e a fare allusioni alla loro battaglia colorata, di cui non si sono per nulla pentite. Brooke poi picchierà duro e dirà alla psichiatra di avere dei dubbi sulla sua capacità di vedere le cose al meglio, quando si tratta della sua famiglia ma soprattutto le ribadirà che Ridge è suo marito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila si intrufola a casa di Steffy

Sheila ha deciso di tornare all’attacco e si è ripresentata a casa di Finn e Steffy. La donna ha tutta l’intenzione di entrare e di parlare con il figlio. Purtroppo però verrà preceduta da Li, che si fermerà a lungo a parlare con il ragazzo. La Carter dovrà attendere prima che il suo bambino si distragga e lei possa aprire la portafinestra e si possa introdurre all’interno dell’appartamento. In lei comincerà a farsi strada un progetto piuttosto pericoloso, che la vedrà avvicinarsi alla culla di Hayes…

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.