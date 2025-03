Beautiful Anticipazioni Puntate del 22 marzo 2025: Sheila scopre la verità e ora tutto cambia!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda il 22 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni ci degli episodi rivelano che Sheila scoprirà che a salvarla dalla prigione è stato Deacon e da ora tutto cambierà. Nel mentre Hope e Thomas saranno stupiti dalla sorpresa di Douglas.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 22 marzo 2025, alle ore 14.15 su Canale5, Sheila verrà a sapere una verità che rimetterà tutto in gioco. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Carter sarà pronta a lasciare l’appartamento di Deacon, desiderosa di non creare problemi al suo innamorato. Ma prima che possa andarsene per sempre, origlierà una conversazione tra il barista e il giudice Scott, scoprendo che i due si conoscono da tempo e che è stato Deacon a convincere il suo amico a trovare un cavillo legale per scagionarla. Per la rossa sarà una scoperta inaspettata, che la porterà a tornare indietro sui suoi passi e a lottare per un amore che sembra impossibile. Intanto Thomas e Hope rimarranno stupiti da Douglas, che lascerà i due senza fiato organizzando una cena romantica per convincerli a tornare insieme. Funzionerà? Intanto Li e Finn si saluteranno con la promessa che il dottore si impegnerà per riportare a casa sua moglie.

Beautiful Anticipazioni 22 marzo 2025: Sheila scopre tutta la verità

Hope ha dato il colpo di grazia a Deacon. La visita di sua figlia ha convinto lo Sharpe a insistere affinché Sheila se ne vada e non torni più nella sua vita. Il barista ha paura che se la sua bambina e Brooke scoprissero che ha aiutato la Carter, non vorrebbero più avere a che fare con lui. Deacon non può permettere che ciò accada. Ma una scoperta sta per cambiare tutto.

Sheila capirà perfettamente le ragioni di Deacon e farà i bagagli. Prima che abbandoni Il Giardino e di conseguenza il suo amato, la rossa si troverà a origliare una conversazione tra lo Sharpe e il giudice Evan Scott, lo stesso magistrato che in tribunale l’ha dichiarata libera. La donna scoprirà che i due si conoscono da tempo e sentirà il barista ringraziare l’amico per aver esaudito il suo desiderio e aver trovato un cavillo legale per scagionare la sua innamorata. Insomma Sheila Carter scoprirà che a salvarla è stato il padre di Hope e per lei sarà una verità difficile da ignorare. Non potrà certo lasciare l’unica persona che le ha dimostrato amore. Tornerà quindi sui suoi passi, decisa a non perdere l’occasione di essere felice.

Una cena romantica per Hope e Thomas nella puntata di Beautiful

Mentre Sheila penserà di tornare indietro e di parlare faccia a faccia con Deacon, desiderosa di sentire dalla sua bocca la bellissima verità che ha appena scoperto, Douglas metterà a segno il suo piano. Il piccolo è tornato all’attacco e ha organizzato una cena romantica a sorpresa per sua madre e suo padre. Thomas e Hope rimarranno senza parole e si commuoveranno nel vedere quanto impegno il loro bambino ha messo per riavvicinarli. Sebbene decidano di passare la serata insieme, Hope continuerà a ribadire che tutto questo non cambierà nulla tra loro. Non ci sarà amore, non di certo ora e forse mai.

Beautiful: Steffy tornerà mai a casa?

Ora che sa che è stato Deacon a scagionarla, Sheila potrebbe decidere di restare con lo Sharpe e convincerlo a lottare per il loro amore. È un’ipotesi più che convincente ma anche parecchio spaventosa, soprattutto per Finn, che dovrà avere ancora a che fare con lei. Il dottore ha promesso a Li, che lui considera la sua sola e unica mamma, di riconquistare Steffy e di riportarla a casa. Ma ci riuscirà? Convincerà la Forrester a dargli un’altra opportunità nonostante la Carter sia ancora a piede libero e decisa più che mai a conquistare quella famiglia che vuole da tempo? Non sarà facile per Finn, non ora che la sua madre naturale si convincerà di aver trovato un alleato leale, fedele e che lei ama.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.