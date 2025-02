Beautiful, Anticipazioni Puntate del 22 febbraio 2025: Deacon protegge Sheila da Ridge mentre Steffy pensa di tornare da Finn

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful del 22 febbraio 2025. Negli episodi della Soap di Canale5, Deacon nasconde Sheila e la protegge da Ridge e Carter mentre Steffy comincia a pensare di dover tornare a casa da Finn.

Le puntate di Beautiful che ci aspettano sabato 22 febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, sono ricche di colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi ci rivelano che Steffy comincerà a pensare di tornare a casa da Finn. La ragazza, dopo un altro confronto con il marito, ha capito di sentirne la mancanza e vuole provare a dargli fiducia. Intanto Deacon si troverà faccia a faccia con Ridge e Carter, decisi a scoprire qualcosa in più su Sheila e certi che lo Sharpe sappi qualcosa in più su di lei. Il barista non si lascerà intimidire e anzi farà capire di provare dei forti sentimenti per la rossa. Intanto Eric spererà che suo nipote lo aiuti davvero a realizzare la sua nuova collezione. Il Forrester non può farlo da solo a causa dei terribili tremori che stanno colpendo le sue mani. Intanto Hope, informata da Thomas del tentativo di Liam di riconquistare Steffy, deciderà di tornare insieme al Forrester.

Beautiful Anticipazioni 22 febbraio 2025: Steffy cambia idea e pensa di tornare da Finn

Finn ha implorato Steffy di tornare da lui ma la ragazza non ha voluto ascoltarlo… fino a ora. La Forrester comincerà a pensare di essersi fin troppo assentata dalla vita del marito e di avergli sicuramente fatto capire i suoi errori. Nonostante quello che è successo, la ragazza ha capito di amarlo ancora profondamente e che forse è il caso che l’amore prevalga su tutto. Dopo quello che hanno passato, il dottore merita una seconda chance, ovviamente con tutte le dovute precauzioni. Sheila è ancora in agguato, probabilmente più scatenata che mai, e Steffy sa di dover essere cauta. Suo padre e suo nonno sono dubbiosi. Ridge ed Eric avranno paura che lei torni a casa e avranno il terrore che possa trovarsi di nuovo ad affrontare la Carter, il loro incubo.

Beautiful Anticipazioni: Deacon difende e nasconde Sheila

Sheila ha trovato di nuovo ospitalità da Deacon ma lui non vuole si sappia. Ha infatti paura della reazione di Hope e Brooke, che sicuramente non sarebbero felici di sapere che la donna che più odiano e temono al mondo, è ospite a casa sua. Il barista ha tentato di convincerla a lasciare la città ma soprattutto a desistere dal suo insano intento di avere un posto nella vita di Finn. Nonostante questi consigli, Deacon si rifiuterà di dare informazioni su Sheila a Ridge e Carter e di rivelare loro dove sia la criminale. I due busseranno alla sua porta per sapere qualcosa in più sulla loro nemica e lui non solo non la tradirà ma farà capire di essere innamorato di lei. Questo farà venire i brividi a Ridge. Intanto Thomas informerà Hope del tentativo di Liam di riconquistare Steffy. La ragazza, delusa dall'ex marito, deciderà di darsi un'altra chance con il Forrester.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Eric non sta bene e ha bisogno di RJ

Eric ha rivelato a RJ il suo segreto. Gli ha confessato di avere da qualche tempo dei tremori alle mani, che purtroppo non gli permettono di tenere la matita in mano e di disegnare. Lo stilista vorrebbe creare una nuova linea, un’ultima collezione per dimostrare al mondo, a se stesso e a suo figlio – che lo ha trattato come un vecchio – di essere ancora capace di incantare il pubblico. Per questo ha bisogno dell’aiuto di suo nipote, dotato di un grande talento e se indirizzato da lui, certamente capace di creare delle meraviglie. Il ragazzo, dopo aver sentito la triste verità sulla salute del suo adorato nonnino, gli dirà di sì ma sarà sin da subito spaventato di dover mentire a suo padre. Non potrà infatti dirgli tutto quello che sta succedendo e dovrà fingere di aver deciso all’improvviso e a sorpresa di lavorare nell’azienda di famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.