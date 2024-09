Beautiful, Anticipazioni Puntate del 15 settembre 2024: Katie torna da Carter. Bill è solo un lontano ricordo (per ora!)

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda il 15 settembre 2024 su Canale5, Carter potrà tirare un sospiro di sollievo. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che Katie tornerà dal Walton e gli rivelerà di aver detto a Bill che tra loro è finita per sempre. Ma durerà questa decisione? Scopriamo insieme le Anticipazioni della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful in onda il 15 settembre 2024, alle ore 14.00 su Canale5, ci rivelano che negli episodi della Soap vedremo Carter tirare un sospiro di sollievo. Il Walton sarà molto contento di poter riabbracciare Katie, tornata dal pranzo in compagnia di Bill. La Logan si affretterà a raccontare all’avvocato di aver gelato il suo ex e di avergli confermato la sua decisione, già comunicata precedentemente, di non voler tornare al suo fianco. Carter sarà molto contento di sapere che la sua amata abbia scelto lui e il loro amore. Ma durerà? Intanto Jack continuerà a ribadire a Sheila di non avere alcuna intenzione di aiutarla e non cederà neanche davanti ai tentativi di seduzione della rossa, convinta che il suo ex amante potesse darle retta come già fatto in passato.

Beautiful Anticipazioni: Carter attende il ritorno di Katie

Sono ore davvero molto pesanti e piene di ansia, quelle passate da Carter alla Forrester Creations senza Katie. Il Walton ha paura che l’incontro tra la Logan e Bill volga a suo sfavore e riporti la sorella di Brooke di nuovo tra le braccia del suo ex marito. Katie non ha fatto mistero di essere ancora legata al padre di suo figlio Will e la recente vicenda della cattura di Sheila, ha messo Dollar Bill sotto una luce diversa, quella dell’eroe. Con una situazione di questo genere, l’avvocato teme di essere molto in svantaggio anche se la Logan gli ha dichiarato il suo amore e lo ha rassicurato più e più volte di non voler più dare chance allo Spencer. Ma nessuna parola è bastata a calmare l’ex compagno di Quinn.

Anticipazioni Beautiful: Katie torna da Carter. Ha scelto lui!

Katie tornerà all’improvviso alla Forrester Creations e Carter vorrà subito sapere cosa sia successo. La Logan si affretterà a raccontargli di aver gelato il suo ex marito e di non aver ceduto neanche per un momento alle sue lusinghe. La sorella di Brooke gli confermerà di aver fatto la sua scelta e di aver deciso di stare al suo fianco e di non tornare a Villa Spencer nonostante i ricordi e nonostante il legame che ancora esiste – ed esisterà per sempre – con il magnate. Carter sarà felicissimo di avere la conferma che gli serviva per stare tranquillo e per poter continuare a godersi i bei momenti con la donna che è riuscita a cancellare Quinn dal suo cuore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Jack gela Sheila. Non l’aiuterà!

Sheila ha tentato di sedurre Jack e di convincerlo a passare dalla sua parte. La Carter ha visto nel suo ex una possibile via di uscita dal carcere e avrebbe tanto voluto che lui, da grande avvocato qual è, l’aiutasse a tornare una donna libera. Il padre di Finn non solo non è disposto a cedere alle sue lusinghe ma si affretterà a ricordarle quanto male ha fatto alla sua famiglia. Le rinnoverà il suo disprezzo e le dirà, chiaramente, di non voler avere più nulla a che fare con lei. Le confesserà di averla voluta incontrare in carcere solo ed esclusivamente per mettere un punto alla loro sordida storia e per dirle addio per sempre. Tentativo di fuga sfumato per la malefica rossa, che non getterà però la spugna.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.