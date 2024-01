Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 gennaio 2024: Taylor gela Brooke ma lei passa al contrattacco!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 10 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke passerà al contrattacco con Taylor. Lo scontro continua a essere feroce.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 10 gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, lo scontro tra Brooke e Taylor continuerà incessantemente. La Logan accuserà la sua nemica di aver orchestrato un piano per separarla da Ridge e che in questo terribile stratagemma sia stata coinvolta, pesantemente, pure Steffy. La Hayes ribadirà alla bionda di non aver in alcun modo pensato né di farle del male né di sabotarla e che sua figlia ha solo agito per il benessere e la felicità di suo padre. Brooke difenderà la sua posizione dicendo che l’unione tra lei e il Forrester è determinata dal destino e che nessuno potrà spezzare il legame magico che loro hanno.

Anticipazioni Beautiful: Brooke accusa Taylor di fare il gioco sporco

Taylor e Steffy si difendono, è il loro momento. Le due Forrester sono state attaccate sia da Brooke che da Hope su due fronti. Le Logan sono decise a non farsi mettere i piedi in testa e a difendere, a spada tratta, i loro legami, quelli che hanno conquistato con fatica in questi anni. Tra questi c’è soprattutto Ridge, che sembra essere diventato – lui e non più Douglas – il perno della guerra tra le quattro donne. Brooke sta picchiando duro contro la sua nemica e la sta accusando - ormai da tempo e ora faccia a faccia – di fare il gioco sporco e di permettere a sua figlia di mettere il carico da novanta. La discussione tra le due eterne rivali continuerà a tenere banco e forse non avrà veloce soluzione.

Beautiful Anticipazioni: Taylor difende Steffy

Taylor non può permettere e non potrà mai permettere a Brooke di accusare Steffy. La Hayes è perfettamente consapevole che sua figlia abbia insistito con suo padre e con lei per farli tornare insieme ma sa anche che la giovane ha agito per il bene della sua famiglia e dei suoi cari. Steffy, come lei, non si fida di Brooke, e sa che presto o tardi finirà per fare di nuovo del male a Ridge. Questo non può permetterlo. Per questo motivo difenderà la sua bambina, nonostante sia costretta ad ammettere che alcuni atteggiamenti della sua giovane rampolla siano stati eccessivi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke ribadisce a Taylor che lei e Ridge sono uniti dal destino

Brooke si sentirà offesa dalle accuse di Steffy e inveirà contro Taylor sostenendo di non poter essere sempre giudicata per gli errori del passato. Nel tempo le cose sono cambiate e lei non è la stessa persona che ha tradito Ridge in gioventù. Per la Logan lei e il Forrester saranno legati sempre e per sempre dal filo rosso del destino e mai nessuno potrà separarli.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.