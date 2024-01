Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'8 gennaio 2024: Brooke all'attacco. Si vendicherà di Steffy e Taylor!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'8 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke partirà all'attacco contro Taylor. La rimetterà al suo posto!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 l’8 gennaio 2024, alle ore 13.45, Brooke deciderà di non permettere né a Steffy né a Taylor di metterle i bastoni tra le ruote e di separarla da Ridge. La Logan, supportata da sua figlia, partirà all’attacco e sarà pronta ad affrontare le sue rivali, a testa alta e senza paura. Si dirigerà alla casa sulla scogliera, decisa a regolare i conti. Intanto Deacon tenterà ancora di convincere Sheila a non mettersi in pericolo e a non mettere nemmeno lui nei guai con la legge.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Hope pronte all’attacco

Hope aiuterà Brooke a fermare Steffy. Quella della piccola Logan è una promessa solenne. La Forrester non l’avrà vinta neanche se userà i mezzi più subdoli del mondo. È ormai guerra tra le donne di Ridge ed è stato lui a metterle, anzi rimetterle l’una contro l’altra, a causa della sua indecisione. Brooke ha però subito lo smacco più grande e dopo che Steffy le ha rovinato i piani e le ha chiaramente fatto capire di volerla mettere fuori gioco, non intende per nulla al mondo dargliela vinta. Per questo motivo affilerà le armi e si preparerà ad affrontare il nemico faccia a faccia.

Beautiful Anticipazioni: Brooke pronta a punire Steffy

Brooke e Hope prometteranno di unire per forze affinché le Logan non siano messe in un angolo. Hope sarà pronta ad affrontare Steffy mentre Brooke andrà direttamente alla fonte dei suoi guai. Si dirigerà verso la casa sulla scogliera, per cogliere di sorpresa Taylor e fare due chiacchiere con lei. Ovviamente il suo intento sarà quello di chiederle di mettere un freno a sua figlia e di tornare al suo posto. È lei e sarà sempre lei la moglie di Ridge. Taylor vorrà ovviamente dire la sua e tra le due donne ci sarà un altro duro scontro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor picchia duro quanto Brooke

Taylor non si lascerà ovviamente insultare senza ribattere contro Brooke e non lascerà che la sua rivale accusi Steffy di boicottare il suo matrimonio. La Hayes ribadirà alla nemica che sua figlia sta pensando solo al bene della sua famiglia e che purtroppo Ridge, al momento, non sta aiutando, visto che sembra essere innamorato di due donne. Brooke cercherà di non pensare a questa verità e ricorderà di essere lei la moglie del Forrester e nessuno altro. È lei che ha maggior diritto a stargli accanto. Intanto Deacon tenterà di fermare Sheila e di farsi promettere di non mettersi di nuovo nei guai e di non mettere nemmeno lui in pericolo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.