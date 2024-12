Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke è la nuova CEO della Forrester Creations. Carter vuole lei!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Carter ha deciso di nominare Brooke nuova CEO della Forrester Creations. La mossa metterà la bionda in una posizione scomoda ma alla fine, visto quanto successo, potrebbe davvero accettare. Ecco cosa sta succedendo e cosa succederà nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Brooke è la nuova CEO della Forrester Creations, al posto di Ridge e Steffy. Nelle puntate americane di Beautiful, Carter ha deciso di dare alla Logan l’ambito ruolo di amministratore delegato dell’azienda di moda che ha appena strappato ai Forrester. Nel cambiamento al vertice dell’azienda le Logan, come già promesso dal Walton, dovranno occupare delle posizioni di rilievo, quelle che nel tempo si sono guadagnate rimanendo nell’ombra e subendo – per lui – i soprusi de vecchi “padroni”. Con Carter ora al vertice le cose cambieranno… ed eccome se cambieranno ma non solo nella maison di moda ma nella vita privata di Brooke, delle sue sorelle e pure di Hope. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo e cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter pronto a rilanciare le Logan!

Carter ha preso il via come nuovo direttore della Forrester Creations. Il ragazzo ha preso posto dietro alla scrivania del comando e ha eliminato tutte le foto che ritraggono Ridge e Steffy dalla consolle dietro di lui. Un gesto simbolico ma eclatante per dichiarare che ora è lui a capo della maison di moda. Il Walton ha un preciso obiettivo, anzi due. Il primo è quello di rilanciare la Forrester e di farla diventare una holding di lusso il secondo è quello di dare il giusto valore alle Logan, dando loro i meriti che avrebbero dovuto avere già da tempo. Dopo che Ridge ha accusato Hope davanti a lui, per l’avvocato è diventato un imperativo categorico procedere al più presto al rilancio delle Logan, partendo da Hope per arrivare a Brooke.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Carter riassume Hope e nomina Brooke nuovo CEO

La prima mossa di Carter è quella che ci aspettavamo da tempo. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che il Walton ha riassunto Hope, ripristinando la sua linea e dandole carta bianca. La ragazza dovrà rimettere in sesto tutto il suo gruppo di lavoro – Zende compreso, anche se il giovane non ha gradito il colpo di stato – e dimostrare a tutti che, con i dovuti sostegni, la HFTF è in grado di scalare la vetta della moda. Ma l’avvocato, pardon il nuovo direttore, ha pensato anche di fare un’altra mossa per rilanciare le Logan, ovvero nominare Brooke nuova CEO dell’azienda. Una decisione che ha reso la figlia di Deacon contentissima e fiera del suo uomo a che avrà, certamente, delle ripercussioni durissime sulla vita privata di sua madre, già compromessa a causa sua.

Beautiful: Brooke nuovo CEO ma a caro prezzo, ecco cosa succede nelle puntate americane

Il nuovo ruolo di Brooke - che avrebbe comunque presto ottenuto lo stesso impegno, visto che Ridge ha più volte dichiarato di volersi occupare solo del lato creativo dell’azienda – è stato annunciato sui social, lasciando Ridge, Steffy, Taylor e il povero Eric – vera vittima di tutto questo – senza parole. Dopo che Ridge se n'è andato di casa abbandonando la sua compagna, dopo averle rivelato di non poter vivere nella stessa proprietà in cui abita quella sgualdrina di sua figlia, tra la coppia del destino non c’è stato modo di chiarirsi. La diretta social ha reso la situazione ancora più complicata. Il Forrester si è sentito tradito e questo gesto per lui è stata la goccia che farà traboccare il vaso.

Ve lo anticipiamo da un po' che Brooke e Ridge sono condannati e Taylor, pur non tornata per riprendersi suo marito, finirà per essere agevolata da questa situazione. Sì perché la Hayes si troverà a essere considerata come l’unica vera donna in grado di non tradire mai la fiducia del suo compagno ma soprattutto la persona pronta a lenire le sue ferite. Insomma Hope ha spinto Ridge tra le braccia di Taylor e stavolta potrebbe rimanerci per sempre!

