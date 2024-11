Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 novembre 2024: Liam, tradito da Hope, bacia Steffy!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 19 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Liam - dopo aver visto Hope baciare Thomas - si consolerà baciando Steffy. Le cose si complicheranno!

Doppio tradimento a Roma! Ebbene sì, le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, che ci farà compagnia il 19 novembre 2024 su Canale5, alle ore 13.45, Liam finirà tra le braccia di Steffy, dopo aver visto Hope baciare Thomas. Lo Spencer sarà talmente sconvolto dall’aver visto sua moglie avvicinare le labbra a quelle del suo nemico che, quando si troverà davanti alla Forrester non saprà trattenersi e farà lo stesso con lei. Questo sarà un gesto dettato dal momento e dal desiderio di vendetta o nasconderà qualcos’altro? Il figlio di Bill lascerà Roma su un volo di linea e senza farsi vedere mentre gli altri si recheranno in aeroporto per prendere il jet con cui sono arrivati. Tutti tranne Brooke e Ridge che faranno ritardo, coinvolti come saranno dal loro ritorno di fiamma. Steffy e Thomas riveleranno di non aver intenzione di scombinare loro i piani e di aver imparato la lezione.

Beautiful Anticipazioni 19 novembre 2024: Liam bacia Steffy

Liam lo ha visto e non riesce ancora a credere ai suoi occhi. Il ragazzo ha raggiunto Hope e l’ha beccata in un momento che nessuno dei due, ve lo assicuriamo, dimenticherà così presto. La Logan ha baciato Thomas, presa dal momento, dall’euforia della sua vittoria e da un mix di sentimenti che la stanno tormentando ormai da tempo. La ragazza non riuscirà a credere di averlo fatto davvero e Liam di essere stato spettatore di un simile e inaspettato tradimento. Il ragazzo si allontanerà deluso e amareggiato e troverà Steffy, alla quale racconterà tutto. La ragazza cercherà di consolarlo e mentre spererà di averlo un minimo calmato, si troverà le sue labbra contro le sue. Liam bacerà Steffy, per poi scusarsi con lei, non troppo convinto di essere nel torto.

Beautiful Anticipazioni: Liam riparte per gli Stati Uniti e aspetta Hope a casa per la resa dei conti

Liam bacerà Steffy e lascerà la Forrester interdetta. Il ragazzo si scuserà ma sarà chiaro che in lui è scattato qualcosa di inaspettato o forse solo volutamente dimenticato. Lo Spencer si riprometterà di pensare a questo dettaglio, non insignificante, una volta che avrà affrontato sua moglie, che gli deve immediate spiegazioni. Prenderà il primo volo di linea per Los Angeles e l’attenderà a casa, per la loro resa dei conti. Steffy non dirà nulla sul suo arrivo a Roma e si dirigerà verso il jet, pronta anche lei a tornare negli Stati Uniti.

Beautiful Anticipazioni e Trame: Steffy e Thomas promettono di non interferire con Brooke e Ridge

La trasferta a Roma si avvierà alla sua conclusione. Steffy, Hope, Thomas e Carter si dirigeranno verso il jet, pronti a tornare a casa mentre Ridge e Brooke tarderanno un pochino. I due saranno impegnati in un momento molto romantico e a tutti sarà chiaro che i due si staranno godendo dei momenti ancora avvolti nella magia della Città Eterna. Thomas e Steffy assicureranno di non avere alcuna intenzione di interferire nella loro rinnovata storia d’amore. Lo hanno già fatto e con risultati disastrosi. Hanno imparato la lezione e non si impicceranno più. Steffy riuscirà a non mostrare il suo nervosismo con Hope ma penserà tutto il tempo a quello che è successo a e con Liam. Sarà furiosa, delusa, sconvolta e dubbiosa allo stesso tempo ma non toccherà a lei far uscire questo scottante argomento. Roma ha fatto la magia ma Los Angeles potrebbe regalare scintille.

