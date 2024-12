Beautiful Anticipazioni Americane: Colpo di scena, Ridge insulta le Logan come Stephanie e se ne va di casa!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane della Soap Beautiful sta succedendo l'inaspettato. Ridge e Brooke, a causa di Hope, sono ai ferri corti e il Forrester ha appellato la piccola Logan con il termine che sua madre usava per la sua compagna e ha lasciato la sua casa, incapace di vivere nella stessa proprietà della sua nemica.

Ridge non ce la fa più. Il tradimento di Hope è stato troppo duro e troppo infame per mandare giù il boccone. Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo di tutto ma soprattutto sta accadendo qualcosa che non ci saremmo mai immaginati di vedere. Lo stilista, furioso come non mai, ha insultato la sua figliastra con lo stesso appellativo con cui sua madre Stephanie chiamava Brooke, ovvero sgualdrina. E la situazione, con la sua compagna, è degenerata, sino al punto da spingere il designer a lasciare la sua casa e correre tra le braccia, letteralmente, di Steffy e Taylor. Vediamo insieme tutto nel dettaglio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge dà della sgualdrina a Hope

Ridge ha accusato Hope di essere una subdola manipolatrice e lo ha fatto davanti a una Brooke sconvolta e decisamente arrabbiata. La Logan sta difendendo a spada tratta sua figlia ma questo suo atteggiamento ha finito per infastidire moltissimo il suo compagno, che non capisce come la bionda non veda la realtà delle cose e si ostini a giustificare le azioni della sua rampolla come effetto di un accanimento contro di lei da parte di Steffy.

Ridge vorrebbe che Brooke guardasse le cose dalla sua prospettiva e vedesse quanto male sua figlia sta facendo alla sua azienda, comportandosi da sgualdrina e manipolatrice, in grado di stregare gli uomini e di portarli dalla sua parte. È successo con Thomas, che ha fatto scappare a Parigi, ed è successo con Carter, che ha spinto a tradire i suoi amici, e questo è imperdonabile.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Brooke in lacrime. Il passato torna a tormentarla

Sentire il suo compagno appellare Hope con lo stesso appellativo con cui Stephanie chiamava lei – ovvero sgualdrina (per lei della Valley) – ha fatto scattare il mamma allarme di Brooke, che non ha accettato che lo stilista si rivolgesse in questo modo alla figlia e anzi ha sostenuto la tesi della sua rampolla, rivelando di pensare pure lei che i Forrester abbiano sempre trattato i Logan come giocatori di serie B. Ridge ha immediatamente risposto che se avesse voluto trattarle diversamente non avrebbe rilanciato la linea della camera da letto e avrebbe chiuso ben prima la Hope For The Future. E la cancellazione della collezione di Hope non giustifica in nessun caso il colpo di stato di cui la ragazza è stata protagonista attiva.

Beautiful: Ridge se ne va di casa nelle puntate americane della Soap

Ridge non ha sopportato il comportamento di Brooke, non in grado di schierarsi dalla sua parte, davanti a delle azioni violente e imperdonabili. Il fatto che Hope sia sua figlia non la giustifica e non la protegge dagli insulti e dalle vendette. La piccola Logan merita di essere considerata per quello che è e che si è dimostrata e anzi dovrebbe pure lasciare la proprietà dei Forrester, visto che ha deciso di dichiarare loro guerra. Davanti al rifiuto di Brooke di cacciare la sua bambina e sua nipote dallo chalet e di prendere sul serio il fatto che la ragazza abbia davvero tradito tutti, il designer ha deciso di lasciare lui la sua casa e si è diretto da sua figlia, dove ha trovato non solo Steffy ma anche Taylor. Le due donne, distrutte da quanto accaduto e perfettamente d’accordo con lui, lo hanno accolto tra le loro braccia, promettendogli di combattere insieme. Brooke è invece rimasta in lacrime nella sua villa, sempre più preoccupata per come stanno evolvendo le cose nella sua famiglia ma soprattutto nella sua relazione. Ora Ridge e Brooke sono condannati per davvero!

