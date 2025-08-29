TGCom24
Beautiful Anticipazioni Puntata del 30 agosto 2025: Poppy e Bill danno scandalo, Sheila e Deacon inorridiscono!

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 agosto 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 tra Poppy e Bill scattano le scintille. I due danno spettacolo a Il Giardino e disgustano Sheila e Deacon. Ecco cosa succede.

Lo spettacolo di Bill e Poppy continuerà e lascerà Sheila e Deacon senza parole. Nella puntata di Beautiful in onda il 30 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo i due scatenati più che mai sia a Il Giardino, dove disgusteranno la Carter e lo Sharpe, sia nella casa sulla scogliera, dove lo Spencer porterà la Nozawa dopo la serata di bagordi, per stare in intimità. Intanto a Villa Forrester, Eric chiederà a Zende – arrivato per salutarlo dopo le sue dimissioni – di sotterrare l’ascia di guerra con Ridge e di pensare solo all’unione della loro famiglia, l’unica cosa importante per lui. RJ invece accoglierà Wyatt nel suo ufficio per firmare i documenti d’affitto della casa sulla spiaggia, dove intende costruire il suo futuro… magari con Luna. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 30 agosto 2025: Bill e Poppy danno spettacolo

Bill e Poppy hanno deciso di rivedersi e di passare, di nuovo, una serata insieme. I due sono contentissimi di essersi ritrovati e non vogliono perdere l’occasione di rivangare i tempi passati. Il loro incontro, avvenuto dopo tanti anni, sembra un segno del destino, soprattutto per lo Spencer, che ha già lasciato intendere ai figli di essersi invaghito della Nozawa. E a stregarlo è il modo di fare libero e un po’ gitano della madre di Luna. I due si sono lasciati andare a Il Giardino e hanno cominciato a ballare tra i tavoli. Daranno però ancora più scandalo quando si getteranno uno tra le braccia dell’altro, in un bacio appassionato, che vorranno continuare in un luogo più appartato. Bill proporrà a Penelope di seguirlo in un posto magico, in cui sa di per certo che nessuno li disturberà. Ma i suoi calcoli non saranno proprio esatti, visto che si tratterà della casa sulla spiaggia di Wyatt, presa in affitto da RJ.

Beautiful: Eric chiede a Zende di sotterrare l’ascia di guerra con Ridge

Eric ha rincuorato Ridge e gli ha rivelato di non aver alcun risentimento nei suoi confronti. Per il giovane è stato un vero sollievo, visto quanto ha avuto paura di aver ferito e deluso suo padre. Il patriarca avrà però un altro compito: calmare Zende. Il nipote è arrivato alla Villa per salutarlo e riabbracciarlo dopo le sue dimissioni e comincerà a raccontare al nonno quanto si sia sentito smarrito dopo il suo ricovero. Il giovane farà menzione dei dissidi avuti con lo zio e suo nonno lo pregherà di non toccare più questo argomento e di sotterrare l’ascia di guerra. Ora tutti dovranno pensare a come tenere unita la loro grande famiglia.

RJ pronto a trasferirsi a casa di Wyatt, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

RJ ha deciso di dare una svolta alla sua vita e di iniziare a vivere da solo. Il ragazzo non ne può più che i suoi genitori interrompano la sua privacy e desidera, a ogni costo, vivere la sua intimità con Luna, con cui non ha ancora avuto modo di passare una “serata speciale”. Wyatt arriverà da lui, alla Forrester, con i documenti d’affitto da firmare e il giovane sarà felicissimo di farlo. Con le chiavi della casa sulla spiaggia in mano, inviterà Luna a seguirlo nel loro futuro nido d’amore, peccato che la stessa idea l’abbiano avuta Bill e Poppy.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 agosto 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

