Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas Forrester torna nella Soap, ora è ufficiale!

Grandi ritorni nelle puntate americane di Beautiful. Thomas Forrester sarà di nuovo a Los Angeles in autunno! Cosa succederà nei prossimi episodi della Soap?

Thomas Forrester sta per tornare. Nelle puntate americane di Beautiful lo stilista è assente da diverso tempo, fuggito a Parigi dopo aver cercato invano di convincere Hope a sposarlo. Ma pare proprio che il giovane sia pronto a rientrare a casa dopo gli ultimi eventi che hanno scosso persone importanti della sua famiglia e hanno coinvolto la madre della sua attuale fidanzata, Paris. Ma cosa accadrà negli episodi in arrivo in autunno e che vedremo presto anche su Canale5?

Beautiful Anticipazioni Americane: Ecco perché Thomas se n’è andato

Facciamo un passo indietro e ricordiamo perché Thomas Forrester non c'è più nelle trame americane di Beautiful. Il motivo per cui il Forrester ha lasciato Los Angeles è strettamente collegato a quanto sta accadendo nelle puntate italiane della Soap. Abbiamo visto lo stilista fare la proposta di matrimonio a Hope e ricevere da lei un “ni”. La Logan gli ha detto di non sentirsi ANCORA pronta a questo passo ma ha di fatto accettato di portare l’anello di fidanzamento al collo, facendo credere al designer che un giorno, non tanto lontano, diventerà sua moglie. Ma questo giorno non arriverà mai. Ve lo abbiamo già rivelato in altri nostri articoli dedicati alle anticipazioni americane e ve lo anticipiamo di nuovo qui: Thomas romperà con Hope e partirà per Parigi, come consigliato da sua sorella Steffy, dopo che la bionda gli avrà dato un altro due di picche piuttosto sonoro.

A Parigi, Thomas si rifarà una vita ovvero si fidanzerà con Paris, con cui avrebbe già dovuto convolare a nozze. Ma dal suo ultimo ritorno a casa, a luglio 2024, di lui e della sua fidanzata non si è più saputo nulla… sino a ora.

Thomas tornerà a casa nelle prossime puntate americane di Beautiful

Di Thomas e del suo fidanzamento con Paris non abbiamo più saputo nulla sino a questo momento, in cui abbiamo appreso che il Forrester sta per tornare a casa. L’attore Matthew Atkinson aveva già scatenato il sospetto del suo ritorno sul set con un post su Instagram, che lo ritrae sul set della Soap e con la scritta “La seconda volta è un incanto”. È probabile che l’attore si riferisca ai nuovi studi della CBS ma è possibile che si tratti di un riferimento al suo secondo ritorno a casa, forse stavolta definitivo.

E avrebbe senso, visto che la sua fidanzata Paris o meglio la madre di lei, è finita nei guai. Grace ha imbrogliato Liam e ha confessato tutto, finendo agli arresti per la felicità di Bill. È quindi molto probabile che sua figlia voglia sapere come stia e che torni insieme al suo fidanzato che, con l’occasione, riabbraccerà i suoi cari.

Beautiful Anticipazioni Americane: Quanto tornerà Thomas?

Il ritorno di Thomas e probabilmente di Paris, è previsto per il prossimo settembre 2025 e non vediamo l’ora di scoprire che sorprese riserverà il suo rientro a casa. Siamo abbastanza sicuri che per Hope non sarà facile avere a che fare con lui e la sua fidanzata (qualora lo sia ancora) e con le loro imminenti nozze (sempre che siano ancora previste, visto che tutto può succedere anche dietro le quinte) ma anche che avrà il suo bel da fare con Carter, con cui lei si è fidanzata e che potrebbe essere geloso del Forrester. Insomma con il designer di nuovo nelle trame qualche sconvolgimento ci sarà anche perché il figlio di Ridge porta con sé, sempre, un po’ di scompiglio. Quel che è certo è che siamo molto contenti di rivederlo; sebbene continuiamo ad averlo nelle puntate italiane, la sua assenza in quelle americane si stava facendo sentire un po’ troppo!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.