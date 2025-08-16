TGCom24
Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 agosto 2025, replica: Thomas chiede a Hope di sposarlo!

Beautiful continua ad andare in replica nel daytime di Canale5 e nella puntata del 17 agosto 2025 rivedremo la proposta di matrimonio di Thomas a Hope. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Continuano le repliche di Beautiful e nella puntata in onda domenica 17 agosto 2025, alle ore 14.25 su Canale5, rivedremo Thomas inginocchiarsi davanti a Hope con un anello di diamanti in mano e pronto a fare il grande passo con lei. Dopo aver chiarito la sua posizione e le sue intenzioni a Steffy, il giovane ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua amata, certo che sia arrivato il momento di concretizzare il loro rapporto. Ma la Logan non sarà del suo stesso avviso. Mentre alla Forrester Creations accadrà tutto questo, Finn avrà a che fare con Xander, che avrà una confessione molto scottante da fargli. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Thomas fa la proposta di matrimonio a Hope

Steffy ha aggredito Hope e Thomas ma ha soprattutto cercato di convincere suo fratello a lasciare la Logan, convinta che la loro relazione non porterà a nulla di buono. Il ragazzo non ha però dato retta alla sorellina e le ha confidato di essere più che mai felice di quello che sta accadendo tra lui e la figlia di Brooke, che finalmente prova (così crede lui) quello che lui sente da tempo per lei. Thomas ha liquidato Steffy e ha deciso di passare all’azione, convinto che sia arrivato il momento di chiedere in moglie Hope. E così, nella puntata di Beautiful del 17 agosto 2025, lo vedremo inginocchiarsi davanti alla bionda, felice di mostrarle l’anello di diamanti che ha comprato per chiederla in moglie.

Beautiful Anticipazioni 17 agosto 2025: Hope dice NO, per ora!

Thomas si inginocchierà davanti a Hope e le chiederà di sposarlo. Il ragazzo aggiungerà parole di grande dolcezza nei confronti della ragazza e le dirà di amare lei e solo lei, ormai da anni, e di essere pronto a fare il grande passo che Douglas spera da tempo che loro facciano. Hope rimarrà di sasso. Un mix di emozioni si faranno largo in lei: da una parte sarà felice di una simile dimostrazione d’amore, dall’altra però non potrà dire di sì. La giovane gli confesserà di non potergli dare una risposta affermativa; non si sente pronta per un passo così importante e forse non lo sarà presto. Ma Thomas non mollerà la presa e senza insistere le dirà di essere pronto ad aspettarla fino a quando non arriverà il giorno – e per lui succederà presto – in cui Hope diventerà sua moglie. Ma si sbaglierà?

Beautiful Anticipazioni: Finn sconvolta da Xander

Hope non potrà dire di sì a Thomas confidandogli di non sentirsi pronta a un matrimonio ma il Forrester non perderà le speranze anzi penserà che il momento delle loro nozze arriverà molto presto. Il ragazzo dovrà però affrontare una nuova sfida, rappresentata da Xander. L’Avant si è presentato da Finn e ha cominciato a raccontargli della vicenda di Emma Barber, mettendolo in guardia da suo cognato, di cui il dottore non si fida e di cui, in realtà non si è mai fidato. Per questo sarà pronto ad ascoltare i consigli del suo nuovo paziente, pur consapevole che così facendo farà tremare la sua famiglia, Steffy per prima!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

