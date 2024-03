Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas lascia Hope ma Parigi potrebbe risolvere tutto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Thomas ha deciso di lasciare Hope, la Hope for the Future e Los Angeles. La Logan è rimasta sotto shock ma forse potrebbe esserci una soluzione... a Parigi. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha vinto: Thomas ha deciso di lasciare Hope. Il Forrester ha dato retta a sua sorella e ha scelto di rompere con la Logan, allontanandosi da lei e preparandosi a trasferirsi a Parigi, dove continuerà a lavorare ma non alla Hope for the Future. La rottura tra Thomas e Hope sembra definitiva e completa; non solo non condivideranno un amore ma non lavoreranno neanche più l’uno accanto all’altra. Ma cosa è successo e cosa succederà? Parigi, come Roma, salverà la situazione?

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas dà retta a Steffy

Steffy ha “cacciato” Thomas da Los Angeles o meglio ha consigliato al fratello di lasciare la città e Hope, per cominciare una nuova vita a Parigi, senza più essere tormentato dal pensiero, anzi dal tormento, della Logan, che non lo amerà mai come lui ama lei. Sebbene il ragazzo sia molto innamorato della figlia di Brooke - e probabilmente continuerà a esserlo per diverso tempo - ha cominciato a pensare che la sua sorellina non abbia poi tutti i torti. Convinto dunque che Steffy abbia ragione e che sia ora di smetterla di soffrire per un amore non corrisposto come vorrebbe, Thomas ha deciso di chiudere con la sua bionda collega e di fare i bagagli per dirigersi verso la Francia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas lascia Hope

Thomas ha dato retta a Steffy e ha cominciato a pensare, come lei, che Hope non lo amerà come lui ama lei e che lo farà aspettare per troppo tempo e lui non riesce più ad aspettare. Il ragazzo ha così deciso di chiudere con la Logan, dicendole chiaramente di non riuscire più ad attendere che lei si decida a diventare sua moglie. Il Forrester non ha messo in dubbio che la ragazza lo ami sinceramente e ha ribadito di non credere, come invece fa Steffy, che lei lo stia solo usando, ma ha comunque sostenuto il fatto che sua sorella abbia ragione nel pensare che le cose devono subire una svolta. Per questo ha comunicato la sua intenzione di lasciarla, dimenticarla e andare avanti ma anche di non collaborare più con lei alla Hope for the Future.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas si trasferirà a Parigi

Thomas ha sconvolto Hope non solo rivelandole di non voler più stare con lei – e facendola piangere mentre gli dichiarava il suo amore – ma anche dicendole di non voler più lavorare con lei. Sì perché il trasferimento di Thomas a Parigi comporterà anche la fine della collaborazione del Forrester alla Hope for the Future. La Logan sta perdendo fidanzato e lead designer, in un solo colpo e la cosa ovviamente la metterà in seria difficoltà. Il figlio di Ridge è però più che mai convinto di voler ricominciare e stavolta di volerlo fare lontano da tutto e tutti, come mai ha fatto prima. E Parigi, con la sede europea della Forrester Creations, fa al caso suo.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Parigi salverà l’amore tra Thomas e Hope

Hope non ha di certo gradito la scelta di Thomas e ovviamente darà tutte le colpe a Steffy, che è intervenuta a gamba tesa su di lei, per vendicarsi di situazioni passate che riguardano tutta la famiglia Logan. La figlia di Brooke potrebbe però decidere di non mollare la presa su Thomas e prendere il primo volo per Parigi, raggiungendo il suo amato e dimostrandogli di essere pronta a prendersi l’impegno che lui vuole da tempo con lei.

Ma c’è un’altra ipotesi da non sottovalutare. Hope potrebbe non essere disposta a sposare Thomas e potrebbe voler continuare a concentrarsi su di lei e sulla sua famiglia, dopo lo scottante divorzio da Liam. Con il cuore ferito e furiosa contro Steffy, la ragazza potrebbe riavvicinarsi a Finn, con cui è chiaro ci sia molta sintonia. Insomma la bionda potrebbe tornare a farsi fin troppo intima con il marito della Forrester e creare ulteriore attrito con lei. La guerra tra le due ragazze sembra quindi tornata infiammata come una volta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.