Beautiful Anticipazioni Americane: Bill minaccia Grace Buckingham, lo Spencer è pericoloso!

Anticipazioni TV

Liam e Hope hanno dovuto portare a termine un compito molto pericoloso ma necessario, ovvero informare Bill che Grace ha mentito. Lo Spencer è un furia e ha giurato vendetta, la sua terribile vendetta! Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap in onda sulla CBS e presto su Canale5.

Bill Spencer sta per preparare una delle sue vendette, tremende vendette. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Liam e Hope non hanno potuto di certo mentire a Dollar Bill e gli hanno quindi raccontato ogni cosa sulla Buckingham, scatenando la prevedibile reazione del magnate, che ha dichiarato guerra a Grace a tutta la sua stirpe di imbroglioni. Cosa farà lo Spencer? Prenderà di mira qualcuno di nostra conoscenza e che magari di nome fanno Paris e Zoe? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in onda anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Hope informano Bill dell’inganno di Grace

Hope ha schiaffeggiato Grace e Liam ha quasi aggredito la dottoressa e se non fosse stato per Finn lo avrebbe davvero fatto. Tutto questo dopo aver scoperto che la donna ha mentito e che Liam Spencer non è mai stato malato di cancro. Il medico ha finto ogni cosa per salvare la sua famiglia dagli allibratori di Reese, che avrebbero fatto del male a Zoe e Paris ma ha finito per colpire un’altra famiglia, la stessa che il suo ex marito ha tormentato anni prima. Un terribile sbaglio che non può essere tenuto nascosto a Bill, che ha sborsato un milione di dollari per curare la finta malattia di suo figlio. Liam e Hope hanno dovuto informare il magnate, prevedendo che la sua reazione sarebbe stata terribile come in effetti è successo.

Bill vuole vendetta, Grace la pagherà! Ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Liam e Hope hanno raccontato tutto a Bill e come previsto da entrambi i ragazzi, il magnate si è infuriato. Non è certo un problema di soldi quello di Dollar Bill quanto il fatto di essere stato vittima di un imbroglio nudo e crudo, che gli ha fatto temere di perdere suo figlio, con cui – precedentemente – aveva avuto un duro litigio, di cui non aveva ancora avuto modo di scusarsi a pieno. Bill ha pensato davvero di non poter più avere il suo primogenito al suo fianco e ora sapere che non solo non è mai stato così ma che i Buckingham hanno di nuovo fatto del male alla sua famiglia, gli ha fatto scattare un desiderio di vendetta terribile. E sappiamo quanto le vedette di Bill Spencer siano dure; Grace deve stare molto attenta e purtroppo non solo lei.

Beautiful Anticipazioni Americane: Che vendetta escogiterà Bill?

Finn ha informato tutti che Grace si è consegnata alla polizia e che per lei arriverà il momento di fare i conti con la commissione disciplinare della clinica. La Buckingham pagherà per quello che ha fatto ma non solo con la detenzione. Pensiamo infatti che Bill sarà pronto a darle una lezione con i fiocchi e visto che è la seconda volta che la sua famiglia finisce nelle trame e nelle bugie dei Buckingham, la sua vendetta sarà tremenda. E crediamo che stavolta prenderà di mira Zoe e Paris, tirando fuori quella cattiveria che ha sedato per diversi anni ma che lo ha sempre contraddistinto. È possibile che Bill perda completamente il controllo e che stavolta Hope e Liam siano vendicati per ogni male che hanno subito a causa della stirpe dei dottori inglesi? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.