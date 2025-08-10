Beautiful Anticipazioni Americane: Finn stana Grace, Liam non è mai stato malato!

Anticipazioni TV

La verità è venuta a galla e ora saranno guai. Finn ha messo Grace con le spalle al muro e le ha fatto confessare ogni cosa su Liam. Ma perché la dottoressa ha mentito? Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap in onda sulla CBS e presto su Canale5.

Finn ha scoperto tutto e ora Grace è nei guai. Nelle puntate americane di Beautiful il marito di Steffy ha deciso di indagare a fondo sull’operazione misteriosamente miracolosa con cui Liam è guarito ed è arrivato alla verità, quella che lui sospettava. La dottoressa Buckingham ha mentito e ha ingannato Bill Spencer. Ma perché un medico così in gamba è ricorso a mezzucci di questo genere? Cosa c’è sotto? Ve lo riveliamo raccontandovi cosa sta succedendo negli episodi della Soap andati in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn alla riscossa

Liam è guarito dopo essersi sottoposto a un’operazione miracolosa che non ha convinto, sin dall’inizio, Finn. Il dottore non è riuscito a capacitarsi del fatto che Grace non abbia detto nulla a nessuno e che abbia agito nell’ombra ma soprattutto, vista la sua esperienza, ha da principio dubitato che un intervento con così pochi effetti collaterali, possa aver curato un cancro così esteso come quello che è stato diagnosticato allo Spencer. Dopo quanto subito, Liam sta troppo bene e la ferita che ha in testa – che non è stata nemmeno rasata – è molto, troppo piccola. Insomma qualcosa non torna in questa faccenda e Finn ha deciso di indagare, soprattutto dopo aver scoperto che Bill ha sborsato un milione di dollari per poter salvare il figlio.

Finn pungola Grace… e scopre la verità! Ecco cosa succede negli episodi americani di Beautiful

Finn ha deciso di vederci chiaro una volta per tutte e ha deciso di affrontare l’unica persona che poteva dargli le risposte che cercava: Grace Buckingham. La dottoressa si è ritrovata con le spalle al muro ma soprattutto con un collega piuttosto infuriato e che ormai l’aveva stanata. Ed ecco che, in lacrime, Grace ha rivelato che Liam non è mai stato malato, che l’operazione era finta e che è stata lei, con dei farmaci specifici, a causargli i fastidi che il ragazzo lamentava, tutto questo dopo che il giovane aveva davvero avuto una commozione cerebrale, dovuta alla caduta. Ma perché tante bugie, cosa c’è dietro e soprattutto ora che la verità è venuta a galla?

Beautiful Puntate Americane: Ecco perché Grace ha truffato Liam e Bill

La verità è venuta a galla ed è ormai certo che Liam non sia mai stato malato. Grace ha confessato a Finn di aver dovuto mentire per salvare lei e le sue figlie e per mettere una pezza agli errori terribili del suo ex marito Reese. Vi ricordate il dottor Buckingham, ovvero colui che ha imbrogliato Liam e Hope facendo credere loro che Beth fosse morta? Ebbene proprio lui ha contratto diversi debiti di gioco; i suoi allibratori premevano affinché lui restituisse il denaro e per riavere i loro soldi sono arrivati a minacciare la sua famiglia. Grace, per salvare se stessa ma soprattutto le sue figlie, ha dovuto cedere e il malore di Liam le ha dato l’idea di come procurarsi quanto gli allibratori chiedevano. Fingere che Liam avesse un cancro, truffare lui e il suo ricco padre per avere il denaro, le è sembrata l’unica cosa da fare per impedire che i criminali facessero dei male alle sue ragazze.

Grace ha raccontato tutto questo a Finn, disperata e spaventata che il ragazzo riveli tutto sia agli Spencer che alla commissione medica. La dottoressa ha pregato il Finnegan di tenere per sé quanto successo e di non rivelare a nessuno il segreto. Ma cosa farà il medico? Darà retta alle richieste della sua collega oppure il suo senso di giustizia lo porterà a dire ogni cosa ma anche a fare da mediatore affinché Dollar Bill non voglia prendersi la sua vendetta? Lo scopriremo molto presto e speriamo che Finn non faccia sciocchezze.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.