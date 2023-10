Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon ha cambiato idea sulla sua relazione con Sheila e ha deciso di fare un passo in avanti con lei: sposarla! Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti, e che vedremo presto su Canale5.

Deacon ha cambiato idea e per lui e Sheila le cose potrebbero farsi molto serie. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Sharpe, stanco di stare solo e di dover dare giustificazioni sui suoi comportamenti, ha deciso di seguire il suo cuore e di chiedere alla Carter di sposarlo. Deacon e Sheila diventeranno presto marito e moglie?

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon cambia idea, non lascerà andare via Sheila

Deacon ha cambiato idea e non ha alcuna intenzione di rompere con Sheila. Dopo che la Carter ha scoperto che a farla scagionare è stato proprio il suo prezioso amico, lo Sharpe ha scelto di uscire allo scoperto definitivamente e di rivelare alla rossa, di essere innamorato di lei e di voler fare sul serio. Il padre di Hope vuole a tutti i costi che Sheila non se ne vada dalla sua vita e ora che ha capito quello che ha fatto con il giudice, non vuole separarsi da lei.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon chiede a Sheila di sposarlo

Dopo che Sheila ha scoperto una verità assurda su Deacon, ovvero che è stato lui a farla scagionare, lo Sharpe ha deciso di non lasciare più andar via la donna che gli ha cambiato la vita. In barba a qualunque malalingua ma soprattutto pronto ad affrontare sua figlia, che non sarà certamente felice di questa sua scelta, ha rivelato alla rossa di non volersi più sentire solo e di essere pronto a fare sul serio con lei. Le ha così proposto di diventare sua moglie e di diventare una famiglia.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila e Deacon marito e moglie?

Sheila è rimasta sorpresa dalla proposta di matrimonio di Deacon ma è stata anche felicissima. La Carter è però ben consapevole che se lo Sharpe la sposasse, probabilmente perderebbe Hope. Davanti alla fermezza del barista però, le sue insicurezze sono vacillate e Sheila ha strappato al suo speciale amico, una promessa molto importante: si proteggeranno a vicenda. Ma diventeranno davvero marito e moglie? Riusciranno a sposarsi e a coronare il loro amore, ora che finalmente ognuno di loro ha trovato la persona giusta? Noi abbiamo due ipotesi su come potrebbero andare:

La prima è che Sheila e Deacon si sposino e che la Carter possa redimersi , per amore dello Sharpe;

la seconda è che il matrimonio di Deacon e Sheila non si farà e tutto questo per colpa di Finn, deciso a fermare la madre, per riconquistare Steffy – come anche Taylor gli ha consigliato - ma macchiandosi le mani di sangue. Il dottore potrebbe infatti trovare nell'uccidere sua madre, l'unica soluzione per tenerla lontana da lui e dalla sua famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.