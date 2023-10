Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor alla riscossa. Ora ci penserà lei a Finn e a Sheila!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor è tornata da Roma, pronta a mettere fine alla separazione tra Steffy e Finn. La Hayes riuscirà a centrare l'obiettivo? Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo anche in Italia, su Canale5.

Nelle puntate americane di Beautiful, dal ritorno dell’amore predestinato di Ridge e Brooke, si è parlato sempre meno di Taylor, sino a quando il suo personaggio non è partito per Roma, senza dire nulla a nessuno, per stare accanto a Steffy. Ora però, le Anticipazioni ci rivelano il suo ritorno, che potrebbe portare a rivoluzioni nelle trame della Soap. Ma perché? Cosa sta succedendo?

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor torna a Los Angeles per parlare con Finn

Le Anticipazioni Americane ci rivelano che nelle scorse puntate di Beautiful, Finn ha affrontato nuovamente Liam, arrivato nella casa sulla scogliera – aprendo la porta con le chiavi – per prendere un pupazzo da spedire o portare di persona a Kelly. Il dottore non ha ovviamente gradito l’intrusione del suo rivale e i due ragazzi si sono di nuovo scontrati per via di Steffy e di Sheila. Finnegan ha però incontrato qualcun altro, nella stessa sera. Stiamo parlando di Taylor, tornata a Los Angeles da Roma, per parlare apertamente con suo genero, dopo le ultime vicende passate da sua figlia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor spinge Finn ad agire subito per salvare il suo matrimonio

Appena entrata in casa, Taylor è andata subito al punto. Ha detto chiaramente a Finn che Steffy e i bambini si stanno ambientando a Roma e che la loro vita sembra andare bene, nonostante la nostalgia. La psichiatra ha ribadito al suo amato genero che nessuno è contento della situazione che si è creata con Sheila e lo ha spinto a fare immediatamente qualcosa, per allontanare per sempre la Carter e per convincere Steffy che la rossa non costituirà mai più un problema. Taylor si è dimostrata fiduciosa ma anche pungente, sottolineando a Finn che sta a lui, e solo a lui, agire per salvare il suo matrimonio e non perdere per sempre la sua adorata moglie. Ma dovrà agire in fretta, prima che la Forrester non chiuda per sempre il capitolo più doloroso della sua vita.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor affronterà anche Hope e Thomas

Taylor ha dato il suo contributo alla causa Steffy vs Finn e ha dimostrato, e lo farà ancora, di voler vedere la sua bambina accanto al dottore e a nessun altro. Ora toccherà al Finnegan fare le sue mosse e abbiamo già ipotizzato che, dopo essere stato pungolato su più fronti, il ragazzo possa macchiarsi le mani di sangue e diventare l’assassino di sua madre, sempre che Sheila non si redima. Ma Taylor non si fermerà qui. Vi anticipiamo che interverrà anche nella faccenda Thomas/Hope di cui non sarà proprio entusiasta. La psichiatra storcerà il naso, preoccupata per suo figlio, la cui ossessione per la Logan lo ha sempre portato sulla cattiva strada.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.