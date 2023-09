Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila scopre una verità assurda. A scagionarla è stato Deacon!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila scoprirà che a salvarla dalla prigione e a scagionarla, è stato Deacon. Come ha fatto lo Sharpe? Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Un colpo di scena clamoroso è appena avvenuto nelle trame di Beautiful. Le Anticipazioni Americane della Soap ci hanno rivelato che a scagionare Sheila è stato Deacon Sharpe, che ha chiesto un piccolo favore al suo amico giudice, per salvare la sua speciale amica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon ha salvato Sheila dal carcere

Il processo a Sheila c’è sempre sembrato che nascondesse qualche giochino di prestigio. Non abbiamo mai capito come, con Bill Spencer così tanto agguerrito, Sheila possa averla fatta franca e come abbia potuto essere scagionata per insufficienza di prove, quando in realtà c’era un’ammissione di colpa a tutti gli effetti. Insomma la libertà della Carter ci ha sempre puzzato di bruciato e immaginiamo anche a voi. I nostri dubbi sono stati finalmente risolti. Nelle puntate di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, negli Stati Uniti, è stato rivelato che ad aiutare la rossa, è stato Deacon. Lo Sharpe, che conosceva da lungo tempo il giudice che ha presieduto l’udienza, è riuscito dove nessuno avrebbe mai immaginato di riuscire, salvando Sheila da una condanna certa.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila scopre che Deacon l’ha fatta scagionare

Deacon ha chiesto al suo vecchio amico giudice, di restituirgli un favore e ha ottenuto che il magistrato ponesse fine alla prigionia della Carter. Una vittoria schiacciante, che ha lasciato tutti senza parole e che sconvolgerà Sheila stessa. La rossa ha infatti sentito il suo amico parlare con il giudice e rivelare di averla fatta uscire, per darle la possibilità di redimersi. Il padre di Hope si è detto certo che con un po’ di amore pure una vecchia canaglia come la rossa, potrà cambiare vita e che in fondo quello che le è sempre mancato, è qualcuno che le dimostri affetto e dedizione. Parole che hanno colpito nel segno e che potrebbero persino cambiare le trame future della Soap.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila ringrazia Deacon per averla salvata

Sheila ha ascoltato tutte le parole di Deacon ed è rimasta profondamente colpita dal grande affetto ma anche dalla grande stima che lo Sharpe ha per lei. Non potendo fare finta di nulla e nonostante l’addio tra loro, la Carter è uscita allo scoperto e lo ha ringraziato di cuore, promettendo di restituirgli presto questo favore, anche se è perfettamente consapevole di non potergli mai e poi mai rendergli un favore così grande. Insomma Sheila è apparsa commossa e particolarmente toccata da questa dimostrazione di amore, tanto da farci pensare che – forse, e diciamo forse – possa davvero redimersi. Sarà così?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.