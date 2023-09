Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila si redime grazie all'amore di Deacon?

Anticipazioni TV

Sheila deciderà di cambiare vita e di lasciare Finn in pace, per amore di Deacon? Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate della Soap Beautiful, in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

E se Sheila Carter si redimesse per amore? Se la malefica Carter decidesse di uscire dalla vita di Finn, senza che lui debba eliminarla? Nelle trame di Beautiful nulla è da escludere e visto gli ultimi eventi accaduti, queste prospettive non sono da escludere. Ma cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap?

Anticipazioni Beautiful: Sheila decide di redimersi?

Nelle puntate americane di Beautiful, Sheila ha appena scoperto una verità assurda ovvero che a scagionarla e a renderla una persona libera, è stato Deacon. Per la Carter è stata una scoperta molto dolce e commuovente, soprattutto perché si è sentita – forse per la prima volta in vita sua – amata. Quanto successo potrebbe portarla a fare un esame di coscienza e perché no, pure a redimersi e a voler dimostrare allo Sharpe di essere davvero in grado di cambiare, come lui pensa. La rossa potrebbe quindi decidere di abbandonare i suoi propositi di vendetta nei confronti dei Forrester e vivere il suo amore per il padre di Hope, alla luce del giorno.

Beautiful Anticipazioni: Sheila si sdebita con Deacon lasciando in pace Finn e Steffy?

Sheila ha scoperto che Deacon le ha procurato una chance per riprendersi la sua vita e per essere una donna libera e diversa. La Carter è rimasta molto colpita dal fatto che qualcuno creda ancora in lei e che voglia il suo bene. Davanti a questa dichiarazione d’amore non potrà di certo fare finta di nulla. La rossa ha promesso di fare tesoro di questa grande opportunità e ha ovviamente in mente di restituire questo grande favore. Ma come? Ci viene in mente che Sheila potrebbe seguire, almeno per una volta, i consigli di Deacon e lasciare in pace Finn e Steffy, per dedicarsi al suo amore per lo Sharpe.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila convincerà Finn di essersi redenta?

Sheila potrebbe quindi decidere di lasciare in pace Finn e di conseguenza Steffy, per poter vivere liberamente il suo amore con Deacon e per poter dimostrare di essere in grado di diventare una persona migliore. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno però già rivelato che la Carter avrà uno scontro con suo figlio e che lui, stando ad alcune immagini trapelate, le metterà le mani al collo, pronto a liberarsi di lei, come gli ha consigliato Li. Sheila e Finn si troveranno quindi faccia a faccia ma non è ancora certo come andrà a finire il loro incontro. Finnegan potrebbe macchiarsi le mani di sangue così come Sheila potrebbe convincerlo, per i motivi detti sopra, di non avere più alcuna intenzione di mettersi contro di lui e contro la sua famiglia e di volergli invece dimostrare l’amore, sparendo dalla sua vita e dedicandosi a Deacon, l’unica persona che le ha dimostrato di credere in lei e che merita di avere una persona cambiata e redenta accanto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.