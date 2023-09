Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon tronca la sua relazione con Sheila. Tutta colpa di Hope!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Deacon ha detto definitivamente basta alla sua relazione con Sheila. Ma cosa succederà ora? La Carter accetterà di chiudere con il suo amante? Scopriamo insieme le trame degli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Tra Deacon e Sheila è finita e stavolta per sempre. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che lo Sharpe ha deciso di chiudere la sua relazione clandestina con la Carter, spaventato di perdere tutto, Hope e Giardino tra tutti. E stavolta, diversamente da quanto successo in precedenza, la rossa è stata d’accordo con lui. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo e come evolverà questa situazione.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon e Sheila quasi scoperti. Lo Sharpe trema

La storia d’amore tra Deacon e Sheila è ormai arrivata al capolinea. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che i due amanti, sempre più vicini, sono stati costretti a dire basta ai loro incontri clandestini, per colpa di Hope. C’è mancato poco che la giovane Logan, in visita da suo padre, non lo scoprisse in compagnia della sua amica speciale. Deacon ha sudato freddo e dopo aver evitato il peggio, si è deciso a chiudere definitivamente con la rossa, per evitare di perdere tutto quello che, in questo duro anno, è riuscito a riconquistare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon chiude con Sheila

Deacon e Sheila hanno corso l’ennesimo rischio di essere scoperti e stavolta la situazione è stata talmente bordeline, da spingere lo Sharpe a prendere la dura decisione di troncare con la Carter. Una scelta obbligata se vorrà continuare a mantenere un rapporto con sua figlia e non perdere né lei né Il Giardino, che è riuscito ad acquistare dopo tanta fatica e che sta andando a gonfie vele. Sheila, stavolta, è stata d’accordo con lui. La rossa ha capito perfettamente quello che il suo amico intende e non ha forzato più di tanto la mano, nonostante l’affetto che prova nei confronti del barista. Insomma tra loro sembra davvero finito tutto… ma come evolverà la situazione ora che saranno separati?

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila in pericolo?

Sheila ha capito le ragioni di Deacon e questa volta non si è opposta alle sue decisioni anzi ha sostenuto il suo amico e lodato il suo grande coraggio. La Carter anzi seguirà il suo esempio e cercherà di vivere la sua vita con suo figlio, senza intromissioni esterne. Ma la rossa potrebbe correre un grande pericolo e ora, senza Deacon al suo fianco a consigliarla ma anche a proteggerla, potrebbe non avere più scampo. Li ha spinto Finn a liberarsi della madre naturale e il dottore potrebbe seguire alla lettera i consigli della donna. Insomma il bel medico potrebbe macchiarsi le mani del suo stesso sangue e per Sheila Carter la fine potrebbe essere molto vicina.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.