Wicked è un successo in digitale col noleggio Premium, la Universal commenta la strategia

News Streaming

In un incontro al CinemaCon, la Universal ha tessuto le lodi del PVOD, cioè del noleggio Premium a poca distanza dall'uscita cinematografica, preferendolo al classico noleggio o al trasloco tout court sulle piattaforme ad abbonamento, "distruttivo" per la sala.

Anche se nel mondo del cinema l'emergenza pandemica si è dissipata, la conversazione sulle cosiddette "finestre" non ha perso vigore: quanto tempo deve trascorrere tra l'uscita in sala di un film e la sua disponibilità in digitale? Ci sono diversi modelli, ma Peter Levinsohn, Presidente del settore Global Distribution della Universal, ne ha difeso uno in particolare, durante un incontro al CinemaCon. Erano presenti anche Eduardo Acuna, CEO della catena americana Regal Cineworld, e il regista Joseph Kosinski, dietro a Top Gun: Maverick e al prossimo F1. È stato il successo in digitale di Wicked ad avviare la conversazione. Leggi anche Wicked: For Good, svelato il primo poster del sequel al CinemaCon di Las Vegas

100 milioni di dollari per Wicked in PVOD: è un segnale?