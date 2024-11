Storia di Maria, il trailer del film Netflix con Anthony Hopkins come Erode

News Streaming

Dal 6 dicembre sarà in streaming su Netflix il film originale Storia di Maria, nuovo adattamento dei Vangeli, diretto da D. J. Caruso, interpretato da Noa Cohen e da Anthony Hopkins nel ruolo di Erode. Ecco il trailer ufficiale.

Natale si avvicina e Netflix ha deciso di fornire al suo pubblico una celebrazione delle più classiche: il film originale Storia di Maria, nuova rivisitazione dei Vangeli, diretta da D. J. Caruso, interpretata da Noa Cohen e un cast che comprende la partecipazione di Anthony Hopkins nel ruolo di Erode. Scrive Timothy Michael Hayes. Ecco il trailer ufficiale del lungometraggio, da poco pubblicato da Netflix su YouTube.





Storia di Maria, il Vangelo come romanzo di formazione

Storia di Maria, com'è stato fatto già in precedenza però in chiave femminista nell'italiano Vangelo secondo Maria, rilegge il Vangelo dal punto di vista di Maria (Noa Cohen), disorientata dalla sua gravidanza, mentre con suo marito Giuseppe (Ido Tako) cerca salvezza: il re Erode (Anthony Hopkins) ha saputo della nascita del Messia e, certo che minacci il suo potere temporale, ha già scatenato una caccia al nascituro. Maria fugge con Giuseppe, nella speranza di dare alla luce Gesù, lontano dalla minaccia.

La storia come si vede sulla carta sembra rispettosa delle Scritture, allo stesso tempo però s'intuisce, vedendo il trailer, che il registro della narrazione sia più contemporaneo, con un focus sulla "ragazzina" Maria (così come viene chiamata nelle scene). Un'effettiva protagonista di un romanzo di formazione, che parli alle giovani generazioni, forse meno inclini ad accettare la figura di Maria così com'è presentata negli adattamenti cinematografici e televisivi più tradizionali. Storia di Maria si presenta come un'opera "faith-based", cioè di contenuto religioso cattolico, come si definisce questo sottogenere in Nord America, però in una confezione più al passo coi tempi.