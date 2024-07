Spellbound - L'incantesimo, il primo trailer del film animato Netflix, dalla regista di Shrek e da John Lasseter

News Streaming

La Skydance Animation gestita dall'ex-boss Pixar John Lasseter torna col film Spellbound, diretto da Vicky Jenson, già coregista di Shrek. Vi presentiamo il primo teaser trailer italiano del cartoon.

Arriverà a novembre su Netflix il film di animazione originale Spellbound - L'incantesimo, opera seconda della Skydance Animation gestita dall'ex-Pixar John Lasseter, affidata alla regia di Vicky Jenson, già coautrice dell'originale Shrek. Come vedete da primo teaser trailer in italiano, l'ambientazione è sempre fiabesca, per un racconto musicale che celebra ancora una volta la famiglia... che ha qualche problema con un incantesimo alquanto scomodo!



Spellbound - L'incantesimo: Il Primo Trailer in Italiano del Film d'animazione Netflix - HD

Spellbound - L'incantesimo, la trama del film animato su Netflix a novembre

In Spellbound - L'incantesimo la principessa Ellian ha un bel problema: i suoi genitori, il re e la regina di Lumbria, sono stati trasformati in mostri da un misterioso sortilegio! Così sono alquanto ingestibili, quindi è costretta a intraprendere un viaggio per salvarli e auspicabilmente riportarli alla normalità. Solo lei riesce ancora a vedere mamma e papà dietro quegli enormi esseri...

Spellbound è il secondo lungometraggio della Skydance Animation: la casa, che ha come direttore creativo l'ex-cofondatore della Pixar John Lasseter, si avvale di un team di animatori spagnolo, gli ex-Ilion Animation Studios che in proprio firmarono Planet 51 nel lontano 2009. La Skydance Animation ha debuttato con Luck di Peggy Holmes nel 2022, originale di Apple TV+, ma ha ora stretto un nuovo accordo con Netflix per diversi lungometraggi. Le conoscenze di Lasseter permettono il coinvolgimento di nomi di rilievo come il leggendario Alan Menken alle musiche e canzoni (con i testi del Glenn Slater di Rapunzel). Il cast vocale originale è di tutto rispetto e coinvolge Rachel Zegler nel ruolo della protagonista, Nicole Kidman e Javier Bardem in quello dei suoi genitori, poi ancora John Lithgow e Nathan Lane. Il film sarà in streaming su Netflix dal 22 novembre 2024. Leggi anche Skydance Animation firma un accordo con Netflix: il primo film sarà Spellbound