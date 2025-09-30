Solar Opposites su Disney+ e anche Netflix, comincia l'era delle licenze?

News Streaming

Solar Opposites, serie animata per adulti un tempo esclusiva di Disney+, è già disponibile negli USA anche su Netflix, e presto lo sarà nel resto del mondo. Gli osservatori concordano che è un indizio importante su un modello di licenza che finora era un mezzo tabù.

L'idea che un prodotto televisivo prodotto da un'azienda possa essere disponibile su un servizio che non le appartiene, piattaforma streaming o canale tv che sia, è stata poco frequentata fino a poco tempo fa: specialmente a cavallo della pandemia, le major hanno deciso di puntare sui contenuti originali delle loro piattaforme proprietarie, per cui cedere quei contenuti a terze parti sembrava una contraddizione. Qualcosa sta cambiando, perché la serie animata per adulti Solar Opposites, da noi nella sezione STAR di Disney+, entro l'anno apparirà anche su Netflix: non sarà ceduta, "semplicemente" Netflix pagherà alla Disney una licenza. Cambio di passo? Leggi anche Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR

Solar Opposites si sdoppia tra Disney+ e Netflix, una licenza prestigiosa

Già ragionando sulla crisi del 2023, il CEO Disney Bob Iger non aveva escluso il prestito sotto licenza dei contenuti originali streaming dell'azienda, escludendo giusto le produzioni più trainanti e caratterizzati della piattaforma Disney+ (Star Wars, Marvel, Pixar). Ted Sarandos, co-CEO Netflix, aveva commentato l'anno scorso (via Variety) l'idea di "affittare" materiale da major concorrenti: "È la dinamica più naturale di questo settore: gli studios sono sempre stati costruiti per le licenze. L'integrazione verticale forzata era piuttosto uno stato innaturale delle cose. Credo che ci saranno per noi opportunità per ottenere licenze, forse più che semplici opportunità".

Fatto sta che, in attesa il 13 ottobre della sesta stagione della serie animata per adulti Solar Opposites (Hulu negli USA, STAR/Disney+ da noi), due volte nomination agli Annie Awards, tutte le stagioni negli Stati Uniti sono da un paio di giorni disponibili anche su Netflix, e lo saranno nel mondo intero entro la fine dell'anno. Non è una cessione, perché la serie firmata da Mike McMahan e Justin Roiland, uno dei cavalli di battaglia dello streaming originale Disney dal 2020 (proprio quando Disney+ cominciò a diffondersi nel mondo), rimarrà contemporaneamente disponibile su entrambe le piattaforme. Si tratta di allargare il bacino di utenza di una proposta, approfittandone per introiti aggiuntivi: la sesta stagione sarà un'esclusiva iniziale Disney+, per poi comparire su Netflix l'anno prossimo.

La Disney stava già seguendo questa strategia per alcune produzioni originali come Prey (concesso a Roku e Tubi), mentre il remake americano di Doc, in molti paesi diffuso su Disney+ o Hulu, negli USA è stato di recente dato in licenza a Netflix, con grandi risultati in termini di visualizzazioni. La doppia disponibilità mondiale di Solar Opposites potrebbe però segnalare - a detta di diversi analisti del settore - che la strategia sta prendendo piede, alzando la posta in gioco.



