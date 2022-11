Prova prova sa sa, un sogno diventato realtà: intervista con Frank Matano

News Streaming

Lo vedeva da bambino quando visitava i nonni in America, ora Frank Matano lo ha portato su Prime Video. Prova prova sa sa è un nuovo Comedy show totalmente improvvisato che ci racconta il conduttore in questa video intervista.

Sarebbe riduttivo definirlo solo conduttore di Prova prova sa sa. Frank Matano è anche il sognatore che da ragazzino voleva portare questo format in Italia, è fra gli autori e ogni tanto si è divertito a fare delle incursioni sul palco insieme ai quattro comici senza rete al centro del nuovo comedy show, appena arrivato su Prime Video.

A uscire dalla loro zona di conforto sono quattro paladini della risata molto diversi per stile, risata... e ogni altra cosa: Maria Di Biase, Maccio Capatonda, Aurora Leone e Edoardo Ferrario. L'improvvisazione e l'intrattenimento sono al centro di questa versione italiana, molto personalizzata per adattarla ai nostri gusti, dello storico Whose Line Is It Anyway?. Quattro puntate prodotte da Endemol Shine Italy in cui i quattro comici si esibiscono in una serie di sketch e sfide improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio

Ce ne parla meglio Frank Matano in questa video intervista.





