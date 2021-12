No Sudden Move, Don Cheadle e Benicio del Toro nel noir a noleggio e vendita su CHILI

News Streaming

No Sudden Move, diretto da Steven Soderbergh e disponibile in acquisto e noleggio streaming su CHILI, è un noir d'epoca interpretato da Benicio del Toro e Don Cheadle.

È disponibile dal 30 novembre in home premiere digitale su CHILI il noir No Sudden Move, diretto da Steven Soderbergh e interpretato da Benicio del Toro e Don Cheadle. Si tratta di una storia ambientata negli anni Cinquanta, con un cast composto anche da altri nomi importanti come David Harbour, Kieran Culkin, Jon Hamm, Ray Liotta e Brendan Fraser. La sceneggiatura è a cura dell'Ed Solomon della saga di Now You See Me.

No Sudden Move, la trama del film con Don Cheadle e Benicio del Toro

Nella Detroit del 1955 tre piccoli criminali sono assoldati da un viscido Doug Jones (Brendan Fraser) per rubare un documento. Sono Curt (Don Cheadle), Ronald (Benicio del Toro) e Charley (Kieran Culkin). Nello specifico, lo scopo dell'operazione è tenere in ostaggio la famiglia del contabile Matt Wertz (David Harbour), aspettando che quest'ultimo ottenga il suddetto documento e lo porti a Jones. Nel momento in cui Wertz non trova il necessario, la situazione degenera rapidamente per lui e per i tre malviventi. Cosa sta succedendo sul serio? Sarà possibile ritrovare il bandolo della matassa mentre la città viene scossa da un crescente conflitto razziale?



No Sudden Move, il trailer del film con Benicio del Toro e Don Cheadle

Se volete un assaggio dell'atmosfera che si respira in No Sudden Move (letteralmente: "Nessuna mossa improvvisa"), vi consigliamo di godervi le immagini di questo trailer. Come sempre accade nei film di Steven Soderbergh, il regista è anche direttore della fotografia e montatore, con gli pseudonimi rispettivamente di Peter Andrews e Mary Ann Bernard: un piccolo vezzo che i suoi fan conoscono, ma anche la testimonianza di un'adesione totale alla settima arte, molto apprezzata anche dagli attori.



No Sudden Move: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

No Sudden Move, lo spirito del film secondo Steven Soderbergh

No Sudden Move è un film ambientato nel mondo della criminalità e allo stesso tempo un omaggio alla scrittura noir di Elmore Leonard, uno dei romanzieri più autorevoli su quel fronte. Chiacchierando con Entertainment.ie, il regista Steven Soderbergh ha discusso alcuni di questi aspetti:

Tutte le buone storie ruotano su un conflitto, e i film sulla criminalità garantiscono conflitti molto forti, con minacce di violenza fisica, incarcerazioni, tradimenti. Per questo le sensazioni dei film dedicati al crimine hanno fatto presa su di me sin da quand'ero ragazzino. [...] M'interessa comunque usare i film di genere per veicolare altre idee. Può funzionare a livello puramente superficiale, ma ci sono poi sotto altri livelli di lettura che t'impediscono di dimenticare il film subito dopo che l'hai visto.

In effetti Soderberg aveva esplicitamente adattato in precedenza Elmore Leonard, quando diresse Out of Sight con George Clooney e Jennifer Lopez, nel lontano 1998. Qui si sente l'eco del romanziere scomparso nel 2013.

Il trucco quando hai a che fare con Elmore Leonard è non cercare di copiarlo, sennò ti metti nei guai. Nel caso di Out of Sight, nel copione c'era una quantità significativa di nuovo materiale che non esiste nel libro. [...] Se guardate al curriculum di Ed Solomon, lo sceneggiatore di questo film, ha uno stile molto particolare ed è di solito utilizzato per le commedie. La capacità di Ed di gestire i personaggi e il puro plot è davvero straordinaria. Si muove tra le due corsie molto bene, e poi naturalmente ci sono i contributi del cast. Nessuna delle persone con cui ho a che fare è un collaboratore passivo. Migliorano la sceneggiatura e il mondo stesso del film.

