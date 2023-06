Netflix, la stretta contro la condivisione delle password ha funzionato

News Streaming

Come avrete già notato, Netflix ormai impedisce la condivisione delle password e impone la creazione di nuovi account. A quanto sembra dai numeri, la strategia sta pagando: ecco il rapporto tra cancellazioni e nuovi abbonamenti.

Qualche tempo fa la stretta di Netflix sulla condivisione delle password ha portato a una rivoluzione per l'utenza della piattaforma di streaming: sono finiti i tempi di chi usava l'account di qualcun altro (senza necessariamente contribuire alla spesa), e ora nel caso ci si trovi "al di fuori dell'utenza domestica" di un account, bisogna aprirne e pagarne un altro. Questa strategia più aggressiva ha funzionato? Stando alla ricerche della compagnia Antenna, via Variety, sembrerebbe di sì...

Netflix, dopo la stretta contro la condivisione delle password aumentano gli abbonamenti

La profezia era facile da esprimere: non potendo più gestire in modo "creativo" gli account di Netflix, molti utenti avrebbero annullato gli abbonamenti, voltando le spalle alla piattaforma, che avrebbe subito un contraccolpo grave. Dati alla mano non sembra essere accaduto, anzi: gli account aperti dopo il 23 maggio, data fatidica per la "svolta", sono aumentati tra il 25 e il 28 maggio del 102% rispetto ai 60 giorni precedenti, con un'apertura media di 73.000 nuovi abbonamenti al giorno. Un numero persino superiore a quello notevole nel periodo del lockdown, oltre tre anni or sono. Certamente non sono mancate le disdette, aumentate invece del 25.6%, ma paragonandole al numero di regolarizzazioni non impiensieriscono di certo. Il bilancio insomma è in attivo e nulla fa pensare che la decisione, certamente impopolare per molti, possa aver compromesso la tenuta dell'azienda, che mira piuttosto così a rendersi più solida riducendo l'utenza "a scrocco".

Per Netflix è decisamente una vittoria: la passata (calcolata) libertà e leggerezza di gestione dell'utenza è stata fondamentale per fidelizzarla e crescere come colosso dello streaming negli ultimi anni. Ora si punta alla stabilità degli introiti, e per i "Netflix addicted", a quanto sembra, pur perdendo quella libertà, è troppo tardi per tornare indietro!