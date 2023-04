Netflix non spedirà più DVD negli Stati Uniti: sì, lo faceva ancora!

News Streaming

Ted Sarandos di Netflix ha dichiarato che il servizio di spedizione casalingo di DVD, Blu-ray e via discorrendo, originale identità dell'azienda, sarà dismesso entro la fine dell'anno. Si chiuderà un'era.

Abbiamo conosciuto Netflix in Italia come piattaforma di streaming, a partire dal 2015, e in effetti è stata pioniera in quest'attività, fondata nel 2007: non bisogna tuttavia dimenticare che l'azienda nacque nel 1997, fondata da Marc Randolph e Reed Hastings, per debuttare poi nel 1998, spedendo letteralmente a casa, fisicamente in DVD, film e serie tv a noleggio o vendita. Le radici sono lì... e Netflix le ha mantenute fino ad ora, solo negli Usa: i dischi a domicilio hanno però i mesi contati...

Netflix, da settembre 2023 stop ai dischi spediti nelle case americane

Lo streaming è il presente e il futuro dell'intrattenimento casalingo? Senz'altro, ma quando Netflix nel 2011 azzardò una separazione tra gli abbonamenti alla piattaforma e la sua originale identità, la spedizione a domicilio di film e serie su dischi fisici negli Usa, ci fu una sollevazione degli utenti americani. Da allora i CEO Reed Hastings e Ted Sarandos hanno fatto di tutto per non lasciar morire questa branca dell'attività, via via più vetusta. Ora non è più economicamente remunerativo continuare, quindi il 29 settembre 2023 partiranno le ultime spedizioni, poi si chiuderà del tutto un'era: probabilmente si conta sul fatto che, diversamente da quanto accadde nel 2011, la sollevazione non ci sarà. Sarandos ha ringraziato quegli utenti che, con un servizio che oggi magari ci fa solo sorridere, hanno permesso a Netflix di diventare quello che è.

Ci sentiamo privilegiati ad aver condiviso le serate davanti a un film con i nostri utenti del servizio DVD, per così tanto tempo. Siamo molto fieri di quello che i nostri impiegati hanno ottenuto e siamo entusiasti di continuare a intrattenere i nostri fan per i decenni a venire. A chiunque abbia mai aggiunto un DVD alle sue richieste, o abbia atteso nella posta quella busta rossa: grazie.

C'è da ricordare che, quando Hastings e Randolph avviarono Netflix, puntare sui dvd non era scontato: nel 1997-1998 erano agli albori, e l'abitudine ai VHS era ancora molto forte. La neonata azienda guardò avanti, specie quando Hastings realizzò che, a differenza dei VHS, i dvd potevano essere spediti più economicamente ed erano meno delicati.