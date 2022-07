Netflix, i film ad agosto 2022 in streaming: Day Shift, Tartarughe Ninja, Full Metal Alchemist

News Streaming

Su Netflix ad agosto 2022 film originali come il cartoon Il destino delle Tartarughe Ninja - Il film e il secondo Full Metal Alchemist. C'è anche Day Shift con Jamie Foxx cacciatore di vampiri.

Focalizzandoci sull'offerta di lungometraggi, cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di agosto 2022? Segnaliamo alcune delle novità più significative, tra gli originali Netflix e i film di terze parti disponibili in SVOD.

Netflix, i film originali disponibili ad agosto 2022

L'action Day Shift - A caccia di vampiri con Jamie Foxx e Dave Franco è il pezzo forte degli originali Netflix di agosto, in arrivo il 12. È la storia di Bud, padre con figlia a carico, apparentemente pulitore di piscine nella San Fernando Valley: lui però "arrotonda" uccidendo vampiri...

In tema di action, ad agosto Netflix ospita la sua prima grande produzione coreana, Carter, sul servizio dal 5 del mese. Nel film Joo Won interpreta un uomo senza memoria che deve portare a termine una pericolosa missione, unica sua speranza di sopravvivenza. Dirige l'esperto del genere Jung Byung-gil.

Sempre il 5 agosto c'è un appuntamento animato: Il destino delle Tartarughe Ninja: Il Film è tratto dalla serie Nickelodeon e vede Raffaello, Michelangelo, Leonardo e Donatello prepararsi ad affrontare gli alieni Krang. Le tartarughe mutanti sono state messe in guardia da Casey Jones, giunto a loro dal futuro!





Dal 20 agosto Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar è invece il seguito del Fullmetal Alchemist del 2017, trasposizione dal vero del celebre anime e manga: nel nuovo film i fratelli Elric affrontano un temibile avversario, un solitario serial killer.

Alleggeriamo l'atmosfera con la commedia, perché si ride con Mark Wahlberg e Kevin Hart in Me Time - Un weekend tutto per me, dal 26 agosto, dove un padre di famiglia si trova finalmente con del tempo libero a dispozione, presto occupato dal suo miglior amico, con risultati tragicomici.

Sono invece romanzi di formazione per età differenti 13: Il musical (dal 12) e Linee parallele (dal 17): il primo non ha nulla a che fare con l'omonima serie, ma è la storia di un ragazzino che decide di trasformare il suo bar mitzvah nell'occasione per farsi nuovi amici, dopo un difficile trasloco. Linee parallele invece riecheggia Sliding Doors, incentrato com'è su due parallele possibili esistente di una ventenne: emigrante a Los Angeles per fare fortuna o neomamma nella città natale?

Netflix, alcuni film di terze parti disponibili nell'agosto 2022