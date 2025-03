Netflix e la truffa milionaria per una serie inesistente: com'è stato possibile?

News Streaming

Il regista Carl Rinsch, che aveva già diretto 47 Ronin, ha un piede già in galera: l'FBI lo ha incriminato per aver sottratto a Netflix ben 11 milioni di dollari, per finanziare tutto fuorché la serie sci-fi che avrebbe dovuto preparare, Conquest.

L'FBI ha incriminato ufficialmente il regista Carl Rinsch per aver rubato 11 milioni di dollari a Netflix. Se vi chiedete come sia possibile, sappiate che è una storia incredibile, di una fiducia riposta con un certo azzardo, visti i trascorsi di Rinsch. Non si tratta di una semplice questione produttiva: parliamo di almeno vent'anni da trascorrere dietro alle sbarre, perché il comportamento di Rinsch, già regista di 47 Ronin con Keanu Reeves, è diventato via via più inqualificabile, sfociando nel penale grave. Capiamo cosa sia successo...

Carl Rinsch e la truffa fuori controllo a Netflix per Conquest