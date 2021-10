Netflix ha beneficiato del blocco di Facebook: i numeri rivelati

News Streaming

Discutendo dei suoi risultati nell'ultimo trimestre, Netflix ha rivelato l'apice di contatti registrati quando Facebook, Instagram e Whatsapp hanno subito un blocco di sei ore poco tempo fa...

Nel mondo contemporaneo c'è un nesso tra l'intrattenimento dello streaming e l'uso dei social network, per quanto il legame tra i due mondi a chi è più attempato possa apparire non proprio immediato: rivelando i suoi possenti numeri nell'ultimo trimestre, con 4.380.000 utenti in più, Netflix ha sottolineato come il 4 ottobre 2021, il giorno nero del blackout di 6 ore di Facebook, Instagram e Whatsapp, le visualizzazioni sono aumentate di un 14%. Ciò è avvenuto proprio in concomitanza con la crisi d'astinenza da social di metà mondo, circostanza che a parte le ironie è costata al colosso di Zuckerberg una perdita di oltre 60 milioni di dollari di ricavi e soprattutto 47.300.000.000 di dollari in meno nella capitalizzazione di mercato.

Cosa ci dice questa notizia, data da Netflix al margine di comunicazioni trionfali che la vedono raggiungere i 213.600.000 di utenti in tutto il mondo? Forse ne ricaviamo due riflessioni: la navigazione sui social viene recepita alla stregua di un'effettiva fruizione di contenuti, non come semplice connessione con qualcun altro, il che dovrebbe responsabilizzare moltissimo chi questi contenuti produce e anche chi di questi contenuti decide di usufruire (magari provando ad alzare la soglia di attenzione). In secondo luogo, ci fa capire come la competizione di colossi come Netflix si giochi su un campo non solo creativo con le piattaforme streaming concorrenti dirette, ma sempre più sul campo sociale ed esistenziale delle persone. Celebre rimane in merito la battuta (?) del CEO di Netflix Reed Hastings nel 2017, quando parlò della pratica del binge-watching e commentò che la competizione di Netflix era col sonno. Leggi anche Netflix, si riduce la sua quota di mercato negli States: la concorrenza aumenta