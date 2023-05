Mediaset Infinity, Max Angioni è il volto nuovo della piattaforma negli spot diretti da Paolo Ruffini

News Streaming

Max Angioni è il nuovo testimonial della piattaforma streaming Mediaset Infinity, protagonista di una serie di spot diretti da Paolo Ruffini. Ecco il video backstage.

Mediaset Infinity ha un volto per la nuova campagna: si tratta di Max Angioni, che in una serie di spot e clip social incarnerà il pubblico medio, alla ricerca di svago e intrattenimento tra le mille varie proposte della piattaforma streaming. La regia di questa campagna targata GREY è stata affidata a Paolo Ruffini, attore, sceneggiatore e regista.





Max Angioni testimonial d'eccezione per Mediaset Infinity

Il format della nuova campagna Mediaset Infinity vede Max Angioni, diretto da Paolo Ruffini, diventare uno spiritoso terreno di scontro tra il suo desiderio di svago e i suoi slanci sentimentali, incarnati da lui stesso, in un vero conflitto d'identità! Nei nove soggetti, ai quali si affiancheranno clip apposite per i canali social e digitali, Max affronterà delle conversazioni surreali con sé stesso, incarnando di volta in volta le sue diverse “voglie”. Angioni e Ruffini mettono così in scena ciò che accade dentro di noi quando scatta un piccolo braccio di ferro tra la propensione al sentimentalismo e la voglia semplicemente di evadere dal tran-tran quotidiano.

È già stato diffuso il primo atto di questo confronto, col primo spot interpretato da Angioni, ma le sue avventure proseguiranno, destreggiandosi tra l'offerta di Mediaset Infinity: dagli show ai reality, dalle fiction all’approfondimento sportivo, arrivando al cinema e alla disponibilità dei grandi classici. Tramite i conflitti interiori dell'uomo medio Max, gli spettatori si faranno un'idea dell’ampia offerta di contenuti presenti su Mediaset Infinity.

Secondo Ruffini, "Max è stato davvero eccezionale e, oltre a confermare il suo talento comico, ha dato una grande prova attoriale, dimostrando grande familiarità anche con il set cinematografico. Ringrazio tutti per avermi permesso di lavorare divertendomi come un bambino sulle giostre."