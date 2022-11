Mediaset Infinity, le novità di dicembre 2022 in streaming: Harry Potter 20th Anniversary e DC League of Super-Pets

News Streaming

Nel dicembre 2022 su Mediaset Infinity tra le Premiere di Infinity+ ci saranno Harry Potter 20th Anniversary e DC League of Super-Pets, molti i programmi, le serie e le fiction in streaming gratuito.

Il mese di dicembre 2022 la piattaforma Mediaset Infinity ribadisce la sua vasta offerta di contenuti in streaming, dalle trasmissioni gratuite ai contenuti su abbonamento mensile, come quello a Infinity+ o quelli legati ai canali tematici che compongono l'universo Mediaset, come Midnight Factory , Lionsgate+ oppure MGM. Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di dicembre

Dal 22 novembre su Canale 5 è partita la serie Con l'aiuto del cielo, dove un seminarista e una giovane capitana di polizia, che non potrebbero essere più diversi, collaborano per risolvere casi. La trovate anche sulla piattaforma, naturalmente.

Dal 24 novembre su Canale 5 e Mediaset Infinity c'è Passaporto per la libertà, storia di Aracy de Carvalho, l'impiegata del consolato brasiliano che rischiò la vita per salvare famiglie ebree durante la II Guerra Mondiale.

Rispettivamente dal 4 e dall'8 dicembre su Mediaset Infinity saranno disponibili due collection, Family e Natale, con film e fiction tra le più amate della famiglia Mediaset, da Fantaghirò alle avventure/disavventure di Maria Amelia Monti e Gerry Scotti nell'amato Finalmente soli.

Solo su Mediaset Infinity è poi possibile seguire il Grande Fratello VIP, 24 ore su 24, e se avete bisogno di una ricapitolazione e un commento su quanto accade nella Casa, ogni lunedì alle 20:30 solo sulla piattaforma Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli conducono Gf Vip Party.

La premiere di dicembre 2022 su Infinity+, Harry Potter 20° anniversario, DC League of Super-Pets

Gli abbonati a Infinity+ hanno accesso alle Premiere settimanali, più che mai preziose sotto Natale: sarà possibile vedere film recenti senza costi aggiuntivi, per archi di sette o quattordici giorni: in questo caso parliamo del documentario Harry Potter 20th Anniversary (dal 2 all'8 dicembre), DC League of Super-Pets (dal 9 al 22) ed Elvis (dal 23 al 5 gennaio).

Harry Potter 20th Anniversary è un documentario realizzato l'anno scorso, dove i grandi protagonisti della saga di Harry Potter, come Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton e tanti altri si sono dati appuntamento in quel di Hogwarts. Lo scopo era celebrare il ventesimo anniversario dell'inizio della saga cinematografica, con Harry Potter e la Pietra Filosofale. Preparate i fazzoletti! Guarda Harry Potter 20th Anniversary su Mediaset Infinity Harry Potter 20th Anniversary: Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - Trailer HD



DC League of Super-Pets è invece un divertente film di animazione targato Warner Bros Animation, parte del DC Extended Universe, ma non dedicato espressamente ai grandi supereroi DC Comics, bensì... ai loro animali da compagnia! Il protagonista è Krypto, il cane di Superman: si improvviserà leader dei Super-Pets quando i loro padroni scompariranno misteriosamente, facendo squadra con Asso il Bat-Segugio. Voci italiane di Lillo e Maccio Capatonda. Guarda DC League of Super-Pets su Mediaset Infinity DC League of Super-Pets: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Mediaset Infinity, i contenuti degli altri abbonamenti nel dicembre 2022

Dal 15 dicembre su Lionsgate+ arrivano i primi tre episodi della serie Quello che non ci siamo detti, dove Julia, a tre giorni dal suo matrimonio, scopre che il padre Michel è morto: non solo, ma le ha lasciato in eredità un androide che è la sua copia esatta, con i suoi ricordi. Si spegnerà tra una settimana, e in quei sette giorni figlia e papà "replica" dovrannno recuperare il tempo perduto.

Midnight Factory ribadisce la sua vocazione horror per appassionati con The Ring 2, il sequel giapponese del film originale che generò anche dei remake americani. La videocassetta fatale continua a essere indagata, mentre la maledizione viene ereditata da qualcun altro...

Juventus TV il 7 dicembre ci sarà la sfida Arsenal - Juventus Women, valida per la UEFA Women's Champions League.

Dal 1° dicembre su MGM è la volta di un superclassico degli anni Ottanta, La storia infinita, tratta dal romanzo di Michael Ende, film che fece sfondare a livello internazionale il regista Wolfgang Petersen, grazie anche alla mitica canzone firmata da Giorgio Moroder.

Su Moonbug Kids i cartoni di Cocomelon aiutano i bambini a imparare, con storie divertenti e colorate, nonché tante canzoni.

La docuserie Delitti: Famiglie Criminali su Crime+ Investigation Play consente di seguire indagini vere, ricostruite come se si svolgessero in tempo reale, riguardanti omicidi compiuti da nuclei familiari e coppie in apparenza "normali".

È invece un approfondimento su un famoso scandalo finanziario I furbetti del quartierino su History Play, dove si ripercorre l'ascesa e la caduta di Giampiero Fiorani.