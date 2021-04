LOL: la sfida a chi ride per primo raccontata da Elio, Frank Matano, Mara Maionchi e Angelo Pintus

News Streaming

Alcuni dei protagonisti del nuovo show LOL: Chi ride è fuori, in arrivo su Prime Video, ci raccontano la loro esperienze a tutta risata fra strategia e comicità in punta di fioretto.

Uno dei piaceri della vita, la risata, è al centro del nuovo show di Prime Video. L'edizione italiana di LOL: chi ride è fuori, , dal 1 aprile sulla piattaforma streaming, è un vero e proprio tour de force per dieci comici chiusi insieme e costretti a non ridere, pena l'eliminazione. Una conferma di come la commedia sia spesso un gioco di squadra, con situazioni che diventano esilaranti grazie al contributo di varie persone, che fanno salire il tasso comico.

Elio e Frank Matano si sono punzecchiati parecchio durante lo show, cercando di far ridere l'altro. Ce ne parlano, insieme ad Angelo Pintus e alla co-conduttrice Mara Maionchi, in questa intervista video.