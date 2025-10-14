TGCom24
LOL 6: Chi ride è fuori, svelato ufficialmente il cast della prossima stagione del comedy show

Nella sesta stagione del comedy show LOL - Chi ride è fuori si sfideranno a rimanere seri: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada.

Prime Video ha svelato oggi i nomi dei protagonisti della sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori,  il comedy show Original dei record prodotto in Italia. Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, Alessandro Siani e Angelo Pintus. Quest’anno, però, potranno contare su un aiuto speciale: Federico Basso e Andrea Pisani, i loro “assi nella manica”, pronti a intervenire per mettere a dura prova i concorrenti con l’obiettivo di farli ridere. La nuova stagione del comedy show in 6 episodi, prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo nel 2026.

Svelati anche i conduttori di LOL Halloween Special, lo speciale Halloween di LOL: Chi ride è fuori  che chiama a raccolta sei tra i protagonisti di tutte le edizioni di LOL, che rivivranno l'esperienza del comedy show in un’atmosfera...da brividi! La control room sarà affidata all’inesorabile commento della Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin), che accompagnerà i concorrenti in questa sfida all’ultima battuta. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, LOL Halloween Special arriverà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo ad Halloween 2026.

