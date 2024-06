Jennifer Lopez regina dello streaming dopo i numeri di Atlas

News Streaming

Il film sci-fi Atlas sta registrando numeri notevoli su Netflix, alla seconda settimana. Questo successo arriva dopo che per due anni Jennifer Lopez ha dimostrato di dominare i film originali sulle piattaforme. Una rivincita, considerando i problemi avuti nelle prevendite dell'ultimo tour (non confermati).

Jennifer Lopez si trova in una circostanza curiosa: nonostante la sua carriera di attrice sia il suo secondo amore dopo la musica, negli ultimi tempi il responso del pubblico verso i suoi lavori sembra essersi ribaltato. Il suo ennesimo successo in streaming col film originale Atlas suona come una compensazione della cancellazione del suo tour. Netflix e Prime Video sono diventate la sua seconda casa... e i numeri di visualizzazioni non danno adito a dubbi. Leggi anche Atlas, Jennifer Lopez è terrorizzata dall'intelligenza artificiale: "È spaventosa"

Jennifer Lopez star dei film originali su Netflix e Amazon, tra Atlas e This Is Me Now