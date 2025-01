I film di Wim Wenders è il nuovo canale di cinema in streaming CG gratuito: ecco dove vederlo

News Streaming

I film di Wim Wenders è il nuovo canale gratuito in diretta streaming che presenta i film del maestro tedesco in versione restaurata su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, Xiaomi e altre piattaforme.

Una bellissima notizia per tutti i cinefili: c'è un nuovo canale in streaming, visibile su varie piattaforme, intitolato I film di Wim Wenders, che trasmette in versione restaurata, gratis e senza bisogno di abbonamento, le opere del regista tedesco. Il FAST Channel di CG è in onda su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, Xiaomi, Philips e sulla piattaforma CGtv.it .

I film di Wim Wenders: dove vederli e quali sono

I film di Wim Wenders è il un nuovo canale televisivo dedicato a uno dei più grandi registi di tutti i tempi: i suoi capolavori, amati dal pubblico di tutto il mondo, sono proposti per la prima volta in onda in versione restaurata, nell’anno delle celebrazioni del suo 80° compleanno. Il FAST Channel , programmato da CG Entertainment, è visibile in streaming gratuitamente e senza abbonamento su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, Xiaomi - tramite le rispettive App, su Smart TV, su Device mobili, da browser ove disponibile - su tutti i TV connessi che hanno un sistema operativo Titan OS, tra cui Philips. Il canale è online 24 ore al giorno anche sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo web: www.cgtv.it/live/ . L’Italia è il primo paese che dedicata al maestro tedesco un Fast Channel proponendo i suoi film in versione restaurata. L’operazione è stata realizzata da CG Entertainment grazie a Wim Wenders Foundation. Tra i film ora in palinsesto segnaliamo: la cosiddetta trilogia della strada composta da Alice nelle città’, Falso Movimento e Nel corso del tempo; il thriller L’amico americano, adattamento del best seller di Patricia Highsmith Ripley’s Game. Così lontano così vicino, uno dei più famosi film di Wenders, vincitore del Premio della giuria al Festival di Cannes, con Otto Sander, Peter Falk, Bruno Ganz, Nastassja Kinski, Willem Dafoe, Lou Reed e Mikhail Gorbachev, e con i memorabili brani di Lou Reed, U2, Johnny Cash, Nick Cave, Laurie Anderson (il film è tornato nelle sale italiane a marzo 2024); l’omaggio al cinema e a una delle più affascinanti città europee, Lisbon Story, in versione restaurata; Paris, Texas (foto), con Harry Dean Stanton e Nastassja Kinski, con le leggendarie musiche di Ry Coorder, nella nuova versione restaurata presentata al Festival di Cannes 2024 e al Festival Il Cinema Ritrovato, in occasione del 40° dalla vittoria della Palma d’oro (il film è tornato nelle sale italiane a novembre 2024, accolto calorosamente dal pubblico).