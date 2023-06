Green Storytellers - Into the Wild, su Infinity+ la docuserie sulla salvaguardia della natura

News Streaming

Green Storytellers - Into the Wild è titolo di una docuserie in otto episodi, disponibile in streaming su Infinity+: coprodotta da Infinity LAB, la serie racconta alcuni progetti WWF per la salvaguardia della natura.

È disponibile in streaming in esclusiva su Infinity+ la docuserie Green Storytellers - Into the Wild, divisa in otto episodi: gli attivisti Marco Cortesi e Mara Moschini hanno seguito e raccontato alcuni progetti targati WWF per la salvaguardia della natura, in diversi contesti geografici, in Europa e in Italia, tra riserve e centri di recupero. Questa è la terza stagione di Green Storytellers, come sempre coprodotta da Infinity LAB.



Guarda Green Storytellers - Into the Wild su Infinity+

Green Storytellers - Into the Wild, un documento in nome della difesa dell'ambiente

I progetti WWF di salvaguardia della natura sono raccontati in Green Storytellers - Into the Wild in streaming su Infinity+: si tratta di una coproduzione curata da Infinity LAB, il laboratorio permanente che mira a far emergere filmmaker e produzioni indipendenti, nell'ambito dell’iniziativa istituzionale "Mediaset ha a cuore il futuro", nel contesto di Produzioni dal Basso, la prima piattaforma nostrana di crowdfunding e social innovation.

Come nelle prime due stagioni di Green Storytellers, gli attivisti Marco Cortesi e Mara Moschini ci raccontano le storie di chi non si arrende ed è in prima linea per salvare il Pianeta, in nome di un futuro sostenibile e solidale. Il percorso della terza stagione si articola per aree protette, centri di recupero, parchi nazionali e riserve regionali. Si tratti di salvare specie animali in via di estinzione, cetacei, tartarughe marine, animali selvatici o interi ecosistemi, gli episodi ci fanno incontrare a breve distanza balenottere, bisonti, lupi solitari e squali, insieme alle persone che hanno deciso di dedicare loro gran parte della loro vita... in nome della sopravvivenza di noi tutti.