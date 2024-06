Godzilla Minus One, il successo della versione digitale conferma il fenomeno del film giapponese

News Streaming

Il giapponese Godzilla Minus One, da poco disponibile in digitale e in streaming su Netflix, ha registrato un'accoglienza notevole nel settore casalingo, dopo essersi guadagnato un Oscar e un incasso di tutto rispetto.

Da qualche giorno Godzilla Minus One è disponibile su Netflix e si sta rivelando un successo inaspettato sul mercato digitale, anche a noleggio e vendita negli USA: attenzione, non parliamo del blockbuster hollywoodiano Godzilla e Kong: Il nuovo impero, ma del film giapponese che per un costo assai inferiore ha registrato ottimi incassi e agli Oscar ha fatto letteralmente la storia. Indiewire ci segnala che anche nel formato casalingo ha ottenuto un grande risultato. Leggi anche Godzilla Minus One: la recensione del film che celebra i 70 anni del kaiju

Godzilla Minus One, l'Oscar e il riconoscimento del pubblico