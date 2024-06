In streaming su Netflix è disponibile il bellissimo film di Takashi Yamazaki (premio Oscar 2024 per i migliori effetti visivi) che segna un nuovo inizio per la saga giapponese di Godzilla. La recensione di Godzilla Minus One di Federico Gironi.

In questo 2024 nel/dal quale scrivo, Godzilla festeggia 70 anni.

È nato nel 1954, questo kaiju, con il film diretto da Ishirō Honda che per primo ha messo questa creatura gigantesca e primordiale sullo schermo, incarnazione dirompente e distruttrice di un’ancestralità primordiale, e radioattivamente mutata. Godzilla, lo sappiamo tutti benissimo, è figlio della bomba. E lo è anche in questo splendido Godzilla Minus One. Film che, uscito solo nel 2023 per via degli incroci con le produzioni americane, ma anche del Covid che ne ha rallentato la produzione, non poteva celebrare meglio questo importante compleanno.

Certo, il 2024 non è il 1954. E quindi sì, questo Godzilla è figlio della bomba - nello specifico, dei test americani dell’Operazione Crossroads del 1946 - ma in qualche modo alla bomba preesiste. Questo Godzilla non è solo lo spettro del nucleare - che poi di recente, in Giappone, non è più tanto la bomba quanto Fukushima - ma qualcosa di più, di diverso, di complesso e di profondamente radicato nell’inconscio di un paese e di una popolazione.

E difatti, appare per la prima volta, qui in Minus One, in una versione pre-mutazione ma comunque spaventosa e letale. Appare nel 1945, con la Seconda Guerra Mondiale agli sgoccioli, sull’isola di Odo: lì dove un giovane pilota di caccia di nome Kōichi Shikishima era atterrato fingendo un guasto al suo velivolo per evitare di compiere il suo dovere, e schiantarsi contro il nemico di bravo kamikaze come ordinato dal suo Imperatore.

Qui subito di confrontiamo con uno, anzi due, dei grandi temi di Godzilla Minus One: il senso di colpa (che in Shikishima, protagonista del film, verrà acuito anche dal fatto di non essere riuscito, paralizzato dal terrore, a sparare a Godzilla con le mitragliatrici del suo caccia quando la creatura stava spazzando via tutti i suoi commilitoni), e anche la dialettica tra l’individuo e il potere, tra cittadini e stato.

Perché dal trauma subito sull’isola di Odo, e dal senso di colpa Shikishima non si libererà più, almeno fino alla fine del film, quando dovrà superarli entrambi nel confronto finale con Godzilla, che a due anni da quegli eventi torna ad abitare gli incubi a occhi aperti del nostro protagonista, riemergendo dalle profondità marine e sbarcando sulla terraferma giapponese e seminando panico, morte e distruzione a Tokyo.

Non bisogna sbagliare: le parti di Godzilla Minus One in cui lo spazio e l’attenzione sono tutti destinati ai personaggi umani e ai loro tormenti, nella cornice complessa del Giappone post-bellico, sono ampie, a volte dolorose, e rappresentano la maggior parte della durata del film. Ma questo non significa né che, come magari accade nei corrispettivi hollywoodiani, la narrazione sia pretestuosa e un po’ noiosa, né tantomeno che, quando Godzilla invade lo schermo, lo spettacolo non sia grandioso e di prim’ordine.

È questo il miracolo compiuto da Takashi Yamazaki, regista e sceneggiatore: quello di aver strutturato una delle trame più stratificate e coinvolgenti nella storia di Godzilla, e di essere stato capace di immagini grandiose spettacolari (da Oscar) nelle quali sembrano convivere il kaiju classico con quello più contemporaneo.

Quindi: i traumi di Shikishima sono un po’ quelli di tutto il suo paese, così come suo e di tutto il suo paese è quel sentimento (che noi, oggi, possiamo legare a Fukushima e alla gestione della pandemia) per cui la politica, le istituzioni, le autorità non vengono ritenute affidabili. Di più: non hanno a cuore a sufficienza il benessere della popolazione e dei cittadini, ritenuti sacrificabili. Una presa di posizione che, nel contesto della cultura nipponica, ha una radicalità piuttosto eclatante.

E quindi, la battaglia finale dell’uomo contro Godzilla - in mare, con navi e con un aereo, con un piano da storia di zio Paperone, e con tanta emozione e partecipazione - viene combattuta dal basso, in autogestione, da civili che si organizzano e scelgono di sacrificarsi, e rischiare la vita, per il bene comune.

Rischiarla, la vita, non sacrificarla in maniera deliberata, miope e idealista come tanti kamikaze. Perché la cosa forse più importante che dice, Godzilla Minus One, tra una citazione di Lo squalo e una di Dunkirk, è che la vita va tutelata a ogni costo, e tutelare la vita (propria e altrui) è ciò che la rende degna di essere vissuta.

Ce lo insegna proprio Shikishima: il quale, nonostante i traumi e i sensi di colpa, non esita un secondo, tornato a Tokyo da Oda, a accogliere e prendesi cura di una giovane donna e di una bambina appena nata, che, senza alcun legame di sangue, formeranno una famiglia commovente.