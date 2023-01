Glass Onion, altri numeri record su Netflix, la strategia vincente è passare dal cinema?

News Streaming

Mentre Glass Onion con Daniel Craig continua a segnare record di visualizzazioni, Ted Sarandos di Netflix attribuisce il successo del film alla strategia adottata, con una precedente "promozione" in sala.

Ancora grandi numeri per Glass Onion con Daniel Craig, secondo capitolo delle avventure del detective Benoit Blanc dopo Cena con delitto: i nuovi record di visualizzazioni in streaming su Netflix, ringalluzzita dagli abbonamenti a basso prezzo con pubblicità, secondo Ted Sarandos CEO della piattaforma possono essere ricondotti alla strategia di promozione utilizzata. Si chiama cinema. Leggi anche Glass Onion - Knives Out, Daniel Craig commenta il retroscena sentimentale di Benoit Blanc

Glass Onion, visualizzazioni record anche grazie all'uscita in sala?

È questa la teoria esposta da Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, nella recente riunione con gli azionisti: la piattaforma si è ripresa da un inizio 2022 piuttosto zoppicante, grazie a una ripartenza legata ai nuovi abbonamenti a prezzo ribassato con pubblicità. In questo contesto, Glass Onion, apparso in streaming a Natale dopo un'uscita lampo in sala, solo negli States sarebbe al terzo posto dei film con più alto numero di visualizzazioni in una settimana, dopo Hocus Pocus 2 (Disney+) e Wonder Woman 1984 (HBO Max), stando a un sondaggio Nielsen. Ricordiamo che il film in tre giorni ricevette 2.200.000.000 di minuti visualizzati, quindi era partito già benissimo.

Non si può nemmeno ignorare che, sempre guardando al solo mercato nordamericano, Glass Onion sia stato il più alto incasso di Netflix, nella settimana promozionale in sala, a cavallo del weekend del Giorno del Ringraziamento, totalizzando ben 15 milioni di dollari al boxoffice USA. C'è un nesso? Secondo Sarandos sì (e fa eco a precedenti parole analoghe di Reed Hastings):

Mi gasa ogni aspetto dell'uscita di Glass Onion. Secondo me avete assistito a un sacco di entusiasmo. L'uscita cinematografica ha fatto discutere parecchio del film, abbiamo creato un po' di domanda, che ha alimentato i nostri abbonamenti. Il nostro ramo di riferimento rimane la creazione di film per i nostri membri, da guardare su Netflix, e questo è quello su cui ci contentriamo davvero. Tutto il resto è in realtà una tattica per creare entusiasmo su quei film.