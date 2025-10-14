TGCom24
News Streaming

F1 arriva in streaming: AppleTV+ diventa Apple TV e annuncia quando potremo vedere a casa il film con Brad Pitt

Gli abbonati al servizio streaming Apple TV dovranno aspettare ancora due mesi prima di vedere F1 - Il film.

F1 arriva in streaming: AppleTV+ diventa Apple TV e annuncia quando potremo vedere a casa il film con Brad Pitt

Ha conquistato il pubblico internazionale e ha dominato il box office in tutti i Paesi in cui è uscito. F1: Il film arriverà ora in streaming il 12 dicembre esclusivamente su Apple TV, come annunciato oggi da Apple Original Films.

L’acclamato lungometraggio diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Brad Pitt ha già segnato la storia del cinema sportivo, diventando il titolo con il più alto incasso di sempre nel genere. Uscito nelle sale il 27 giugno, il film ha debuttato direttamente in vetta alle classifiche e ha superato i 629 milioni di dollari di incasso mondiale, stabilendo nuovi primati: la più grande apertura per un film live action originale negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni e il miglior risultato commerciale nella carriera di Pitt.

"Portare questa avventura cinematografica in tutto il mondo è stata un’esperienza straordinaria", ha commentato il produttore Jerry Bruckheimer. "Dopo il successo nelle sale, non vediamo l’ora che gli spettatori possano rivivere l’adrenalina e la passione di F1 grazie alla diffusione globale su Apple TV. La collaborazione con Apple e Formula 1 è stata incredibile, e siamo felici che sempre più persone possano vivere quest’esperienza unica".

In attesa del suo debutto in streaming, il film continua ad essere disponibile per l'acquisto in formato digitale sulle piattaforme digitali che offrono questa possibilità. Nel frattempo Apple comunica che il nome del suo servizio streaming subirà un rebranding cambiando nome da AppleTV+ a Apple TV.
Qui sotto il trailer di F1.

