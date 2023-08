Disney+, dal 1° novembre rivoluzione negli abbonamenti: prezzo ribassato con pubblicità, il 4K sale di prezzo

News Streaming

Dopo il test all'estero, anche in Italia dal 1° novembre la piattaforma Disney+ offrirà un piano tariffario alternativo mensile più economico, sostenuto dalla pubblicità. Allo stesso tempo l'abbonamento tradizionale si sdoppia. Guardiamo più da vicino come funzionerà.

Disney+ introduce gli abbonamenti Standard con e senza pubblicità, più il Premium

Dal 1° novembre novità sul fronte abbonamenti per Disney+ . Il profilo "Standard con pubblicità" costerà 5.99 euro al mese e comprenderà tutto il catalogo, per un massimo di due stream simultanei, risoluzione Full HD 1080p e audio 5.1 / Stereo, senza download: una versione insomma più leggera di quello attuale tradizionale, però parzialmente sostenuta dalla pubblicità, e senza consentire la sottoscrizione annuale. Il piano senza pubblicità invece si sdoppia: quello "Standard" costerà 8.99 euro al mese o 89.90 all'anno, con le stesse caratteristiche tecniche citate, ma con attivo il download dei contenuti. Nasce però un altro abbonamento, il "Premium", che per 11.99 al mese o 119,90 all'anno offrirà Ultra HD 4K HDR, quattro stream simultanei e audio Dolby Atmos. Di fatto il "vecchio" abbonamento annuale con quelle caratteristiche tecniche non esisterà più al vecchio prezzo: gli attuali abbonamenti annuali a Disney+ diventeranno infatti automaticamente "Premium" dal 1° novembre, ma l'adeguamento delle tariffe sarà attivo solo dal 6 dicembre e comunque solo ad abbonamento terminato. Gli abbonati dovranno a quel punto decidere se mantenere l'upgrade automatica a Premium, pagando di più, oppure passare ai piani Standard o Standard con Pubblicità. Se non si ha un impianto adeguato al 4K HDR e Dolby Atmos, scegliere lo Standard sarà indolore, altrimenti si parla in effetti di pagare 3 euro in più al mese o 30 all'anno.

Disney+ anche in Italia insomma si adegua alla politica che condivide con Netflix, al punto che viene usata la stessa terminologia, seppur con caratteristiche diverse degli abbonamenti tra i due servizi, specie di prezzo: il 4K+HDR di Netflix rimane con 17,99 euro più pesante, ma quello mensile con pubblicità di Disney+ è leggermente più costoso (5.99 contro 5.49).

Altri paesi interessati dalla rivoluzione di Disney+ a questo giro saranno Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca.