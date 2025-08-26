Chainsaw Man - The Compilation 1 e 2: i film anime riassuntivi su Crunchyroll in streaming

News Streaming

In attesa di Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze, in arrivo al cinema dal 30 ottobre, la piattaforma Crunchyroll votata agli anime presenta i due film riassuntivi della prima stagione, Chainsaw Man - The Compilation Parte 1 e Chainsaw Man - The Compilation Parte 2.

Se vi incuriosisce il fenomeno dell'anime Chainsaw Man dello Studio MAPPA (lo stesso di Jujutsu Kaisen e Attack on Titan), avrete a settembre l'occasione di ripassare la prima stagione in modo molto pratico, in streaming su Crunchyroll, con due lungometraggi riassuntivi che aprono la strada a Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze, il film al cinema dal 30 ottobre, distribuito da Sony Pictures. Chainsaw Man - The Compilation: Parte I e Chainsaw Man - The Compilation: Parte II saranno su Crunchyroll in contemporanea mondiale (Asia esclusa). Ma di cosa parla questa serie, com'è prassi tratta da un manga vendutissimo?

Chainsaw Man - The Compilation, il riassunto della prima stagione, aspettando il film al cinema

Protagonista di Chainsaw Man è il giovane Denji, che nel 1997, in compagnia di un bizzarro essere chiamato Pochita (anche detto Diavolo Motosega), al soldo della yakuza va a caccia di diavoli, generati dalle paure umane: quelli che vengono ammazzati all'Inferno possono trovarsi sulla Terra, e viceversa. I Cacciatori di Diavoli possono eliminarli oppure utilizzarli in qualche maniera. Sempre in bolletta, Denji deve ripagare i debiti dei genitori, ma un giorno incontra la morte, ucciso in seguito a un tradimento. A quel punto è Pochita che lo salva, tramutandolo in Chainsaw Man, appunto l'Uomo Motosega dal cuore di demone.

La serie è basata sul manga di Tatsuki Fujimoto, partito nel 2020 e in grado di piazzare trenta milioni di copie in tutto il mondo, in Italia edito da Panini Comics - Planet Manga. Da notare che i due film che riassumono la prima stagione dell'anime dello Studio MAPPA, cioè Chainsaw Man - The Compilation: Parte I e Chainsaw Man - The Compilation: Parte II, su Crunchyroll da settembre, comprenderanno "Chainsaw Days", adattamento di alcuni episodi extra del manga originale, rimasti fuori dalla prima stagione, realizzata nel 2022 e arrivata su Crunchyroll anche in Italia nel 2023.



